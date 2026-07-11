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Тихие болезни стали бить рекорды в Амурской области: массовый чекап обнажил критические показатели

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Более 170 тысяч жителей Амурской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года. Каждый четвертый обследуемый получил направление на дополнительные исследования.

Прорыв в лечении диабета 1 типа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прорыв в лечении диабета 1 типа

Медики выявили серьезные патологии у значительного числа людей. Больше всего случаев зафиксировали по заболеваниям системы кровообращения.

Диагноз Количество выявленных случаев
Заболевания системы кровообращения 72 500
Сахарный диабет 10 000
Злокачественные новообразования более 2 700

"Больше 127 тысяч человек прошли диспансеризацию, а 45 тысяч — воспользовались форматом профилактического осмотра. Такой охват позволяет диагностировать социально значимые неинфекционные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно", — отметили в министерстве здравоохранения региона.

Отдельный акцент врачи сделали на репродуктивном здоровье. Обследование прошли 46 556 человек. В Минздраве заметили, что мужчины стали проявлять к этому процессу столько же интереса, сколько и женщины. Ранняя диагностика здесь помогает вовремя начать лечение и избежать бесплодия.

Как пройти обследование

Для записи в поликлинику по месту прикрепления нужны паспорт и полис ОМС. Сделать это можно тремя способами:

  • через Госуслуги;
  • с помощью чат-бота "Мое здоровье" МАХ;
  • лично в регистратуре поликлиники.
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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