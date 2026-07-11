Тихие болезни стали бить рекорды в Амурской области: массовый чекап обнажил критические показатели

Более 170 тысяч жителей Амурской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года. Каждый четвертый обследуемый получил направление на дополнительные исследования.
Медики выявили серьезные патологии у значительного числа людей. Больше всего случаев зафиксировали по заболеваниям системы кровообращения.
|Диагноз
|Количество выявленных случаев
|Заболевания системы кровообращения
|72 500
|Сахарный диабет
|10 000
|Злокачественные новообразования
|более 2 700
"Больше 127 тысяч человек прошли диспансеризацию, а 45 тысяч — воспользовались форматом профилактического осмотра. Такой охват позволяет диагностировать социально значимые неинфекционные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно", — отметили в министерстве здравоохранения региона.
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