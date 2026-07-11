Больше никаких общих баз: Брянская область закрыла доступ к части госимущества

В Брянской области изменили порядок учета государственного имущества. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Филипенко подписал указ, который меняет правила ведения общего реестра объектов региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Осиновский, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Филиал Сеченовского университета в Брянске

Главное изменение касается секретных объектов. Теперь имущество, сведения о котором составляют государственную тайну, не вносят в общую базу данных. Учет таких активов органы власти, госучреждения и унитарные предприятия региона будут вести самостоятельно. Раньше этим занималось управление имущественных отношений Брянской области.

Также в реестр теперь официально включают объекты, которые правообладатель определил как конфиденциальную информацию или служебные сведения ограниченного распространения.

Отдельно прописали алгоритм действий, если объект уже внесен в реестр, но позже его решили засекретить. В этом случае правообладатель должен в течение одного рабочего дня уведомить управление об исключении данных из базы. Процедура проходит по правилам секретного делопроизводства.

Сроки обработки таких запросов выглядят так:

Этап процесса Срок исполнения Уведомление об исключении данных из реестра 1 рабочий день Удаление объекта или сведений о владельце из базы 5 рабочих дней Возврат бумажных документов правообладателю 3 рабочих дня

Если объект впоследствии рассекретят, его вернут в общий реестр в обычном порядке. Указ начал действовать с момента опубликования.

Для рядового сотрудника муниципального предприятия или государственного учреждения эти изменения означают упрощение бюрократии при работе с закрытыми объектами. Теперь не нужно передавать чувствительные данные в центральное управление, что снижает риски утечки информации и сокращает цепочку согласований.