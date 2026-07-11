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Обещали сдать, но провалились: сроки новой поликлиники в Чите сдвинулись до неопределенности

Россия » Сибирь » Чита

Сдачу новой детской поликлиники № 1 на проспекте Фадеева в Чите перенесли во второй раз. На данный момент объект готов на 90%, сообщили в пресс-службе Минстроя. Точную дату завершения работ в ведомстве назвать не смогли, отметив лишь, что сейчас готовят итоговую комиссию.

поликлиника
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
поликлиника

По условиям контракта здание должны были сдать до 31 декабря 2025 года. Позже срок сдвинули на 30 июня 2026 года, но даже эта дата не была соблюдена. Первый перенос объяснили морозами, которые помешали строителям продолжать работы. При этом чиновники до сих пор не пояснили, оформлено ли продление сроков официально или через дополнительное соглашение.

Объект стоимостью 1,65 миллиарда рублей строит компания "Сфера". Контракт с Управлением капитального строительства заключили в декабре 2023 года. В сумму вошли инженерные изыскания, проектирование и само строительство по адресу: проспект Фадеева, 1.

Параметр Данные
Сумма контракта 1,65 млрд рублей
Подрядчик ООО "Сфера"
Проектировщик АО "Гипроздрав"
Текущая готовность 90%

Владельцем ООО "Сфера" является Нурлан Сальвар Оглы Ахмедов. Эта же компания планирует застройку деревянными зданиями района на Забайкальского Рабочего. Ранее "Сфера" успела сдать в срок школу в Дарасуне, которая сейчас находится в ведении Корпорации развития Забайкальского края.

Задержка сдачи поликлиники напрямую влияет на доступность медицинской помощи для детей города. Новое здание должно было разгрузить существующую инфраструктуру, однако из-за срывов графиков медицинский персонал и пациенты продолжают ждать открытия объекта.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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