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Канистры вместо баков: в бухте Нагаева ввели новые правила получения топлива для лодочников

Россия » Дальний Восток » Магадан

В бухте Нагаева организовали регулярную заправку для владельцев моторных лодок. Мобильный пункт будет работать еженедельно по адресу: Портовое шоссе, 194А (район гаражей Портофлота). Ранее заправка открывалась разово, теперь график стал постоянным.

Пиратская бухта
Фото: commons.wikimedia.org by Nedim Ardoğa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пиратская бухта

Проект запустили Департамент рыбного хозяйства и компания "Колыманефтепродукт" при поддержке АО ГУ "ЕКС" по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова.

"Уже вторую неделю подряд организуют заправку для владельцев маломерных судов. Только за первый час отпустили порядка 1300 литров. Планируем перенести формат с субботы на пятницу, о чем сообщат в социальных сетях", — пояснил юрисконсульт дирекции порта Сергей Грехов.

Топливо (АИ-92 и дизель) продают только в металлические канистры. Чтобы получить горючее, владелец лодки должен предъявить документы на плавсредство или судовой билет (для моторов мощностью свыше 9,9 л. с.).

Мощность мотора Лимит топлива
До 9.9 л. с. 20 литров
До 100 л. с. 50 литров
Свыше 100 л. с. 100 литров

Оплатить покупку можно наличными или банковской картой. Топливные карты не принимают.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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