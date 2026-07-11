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Жилищный рынок лихорадит: резкий скачок цен в Астрахани заставил покупателей сменить стратегию

Россия » Юг » Астрахань

Вторичный рынок жилья в России по итогам первого полугодия закрылся в плюсе: средняя стоимость квадратного метра выросла на 5,5%, а общая цена квартиры прибавила 4,9%. Аналитики портала "Мир квартир", изучившие данные по 70 городам, отметили, что после активного роста в первые четыре месяца года цены в мае замерли, но итоговый баланс остался положительным.

Пустая комната в новостройке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пустая комната в новостройке

Для жителей Юга России особенно заметен скачок цен в Астрахани. Город вошел в число лидеров по подорожанию недвижимости: здесь квадратный метр прибавил в стоимости 10,3%, а общая цена квартир выросла на 10,4%.

Регион / Город Рост цены кв. м Итоговая стоимость кв. м
Московская область +12,6% 166 094 руб.
Ленинградская область +12,6% 132 133 руб.
Санкт-Петербург +10,9% 257 896 руб.
Астрахань +10,3% -
Москва +9% 416 845 руб.

В то время как большинство городов демонстрировали рост, в нескольких точках цены просели. Снижение стоимости метра зафиксировали в Сургуте (-1,6%), Грозном (-1,5%) и Сочи (-0,9%). Общая же стоимость жилья упала лишь в пяти городах, включая Новокузнецк и Владикавказ.

По мнению аналитиков, текущий низкий спрос на рынке недвижимости заставляет покупателей искать более доступные варианты, что делает "вторичку" привлекательной альтернативой новостройкам. Сейчас эксперты считают время подходящим для сделок: конкуренция со стороны первичного рынка минимальна, а найти покупателя на готовое жилье проще.

Однако ситуация может измениться. Если условия по ипотеке на первичном рынке станут мягче, это спровоцирует новый виток роста цен сначала на новостройки, а затем и на вторичное жилье.

Экспертная проверка: Артур Волков, эксперт по недвижимости и рынку жилья
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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