Жилищный рынок лихорадит: резкий скачок цен в Астрахани заставил покупателей сменить стратегию

Вторичный рынок жилья в России по итогам первого полугодия закрылся в плюсе: средняя стоимость квадратного метра выросла на 5,5%, а общая цена квартиры прибавила 4,9%. Аналитики портала "Мир квартир", изучившие данные по 70 городам, отметили, что после активного роста в первые четыре месяца года цены в мае замерли, но итоговый баланс остался положительным.
Для жителей Юга России особенно заметен скачок цен в Астрахани. Город вошел в число лидеров по подорожанию недвижимости: здесь квадратный метр прибавил в стоимости 10,3%, а общая цена квартир выросла на 10,4%.
|Регион / Город
|Рост цены кв. м
|Итоговая стоимость кв. м
|Московская область
|+12,6%
|166 094 руб.
|Ленинградская область
|+12,6%
|132 133 руб.
|Санкт-Петербург
|+10,9%
|257 896 руб.
|Астрахань
|+10,3%
|-
|Москва
|+9%
|416 845 руб.
В то время как большинство городов демонстрировали рост, в нескольких точках цены просели. Снижение стоимости метра зафиксировали в Сургуте (-1,6%), Грозном (-1,5%) и Сочи (-0,9%). Общая же стоимость жилья упала лишь в пяти городах, включая Новокузнецк и Владикавказ.
По мнению аналитиков, текущий низкий спрос на рынке недвижимости заставляет покупателей искать более доступные варианты, что делает "вторичку" привлекательной альтернативой новостройкам. Сейчас эксперты считают время подходящим для сделок: конкуренция со стороны первичного рынка минимальна, а найти покупателя на готовое жилье проще.
Однако ситуация может измениться. Если условия по ипотеке на первичном рынке станут мягче, это спровоцирует новый виток роста цен сначала на новостройки, а затем и на вторичное жилье.
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