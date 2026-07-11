Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Протеин до или после зала? Как и когда пить протеин, чтобы выжать максимум из тренировки
СМС от МЧС перепугали водителей: в Кировской области ввели режим, который изменил покупку топлива
Риск остаться ни с чем: Сургутский район усложнил доступ к бюджетным инвестициям
Пока накрывают на стол, половины уже нет: эти малосольные огурцы исчезают быстрее шашлыка
Тихие болезни стали бить рекорды в Амурской области: массовый чекап обнажил критические показатели
Больше никаких общих баз: Брянская область закрыла доступ к части госимущества
Обещали сдать, но провалились: сроки новой поликлиники в Чите сдвинулись до неопределенности
Канистры вместо баков: в бухте Нагаева ввели новые правила получения топлива для лодочников
Жилищный рынок лихорадит: резкий скачок цен в Астрахани заставил покупателей сменить стратегию

Жители сами решили свою судьбу: в Хабаровском крае открыли объекты по итогам голосования

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае открыли восемь новых общественных пространств. Территории выбрали сами жители в ходе голосования 2025 года. Обновление прошло в рабочем поселке Чегдомын, поселках Ванино, Дормидонтовка, Мухен и селах Сергеевка, Матвеевка, Осиновая Речка и Дружба.

Осенний парк с беседками и детской площадкой
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Осенний парк с беседками и детской площадкой
Населенный пункт Что создали
Ванино Аллея
Чегдомын Аллея Славы
Дормидонтовка Площадки для волейбола и баскетбола
Мухен Детская площадка "Улыбка"
Осиновая Речка, Дружба, Сергеевка, Матвеевка Зоны для отдыха

Работы прошли по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Для отдаленных поселков и сел края такие объекты становятся центрами притяжения, где люди могут проводить время вне работы и дома. Особенно это актуально для северных и портовых территорий, где общественные пространства часто ограничены суровым климатом или спецификой застройки.

Всего за прошлый год в крае обустроили 81 объект. С 2019 года количество таких пространств достигло 750. До конца текущего года планируют сдать еще 63 территории.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Московская область
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Садоводство, цветоводство
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Последние материалы
Миллионы улетают в никуда: жители ЕАО столкнулись с последствиями дерзких киберсхем
Ловушки теперь будут везде: передвижные комплексы перекроют лазейки на трассах Сахалина
Миллиард на синие автобусы: масштабный закуп техники перекроит транспортную карту Владивостока
Такого не находили даже на Камчатке: предмет из Магаданской области изменил теорию культуры
Терпение людей лопнуло: дело семьи из Грязовца разозлило руководство СК
Детям еды стало меньше: странные правки в контракте привели к огромным потерям в Забайкалье
Росгидромет предупредил о риске опасных паводков в бассейне реки Амур с июля по сентябрь
Конец эпохи QR-кодов: топливный рынок Крыма перешел на свободный формат работы
Алтайский край и Забайкалье: владельцы баз отдыха фиксируют массовые отмены бронирований
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.