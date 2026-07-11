Жители сами решили свою судьбу: в Хабаровском крае открыли объекты по итогам голосования

В Хабаровском крае открыли восемь новых общественных пространств. Территории выбрали сами жители в ходе голосования 2025 года. Обновление прошло в рабочем поселке Чегдомын, поселках Ванино, Дормидонтовка, Мухен и селах Сергеевка, Матвеевка, Осиновая Речка и Дружба.
|Населенный пункт
|Что создали
|Ванино
|Аллея
|Чегдомын
|Аллея Славы
|Дормидонтовка
|Площадки для волейбола и баскетбола
|Мухен
|Детская площадка "Улыбка"
|Осиновая Речка, Дружба, Сергеевка, Матвеевка
|Зоны для отдыха
Работы прошли по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Для отдаленных поселков и сел края такие объекты становятся центрами притяжения, где люди могут проводить время вне работы и дома. Особенно это актуально для северных и портовых территорий, где общественные пространства часто ограничены суровым климатом или спецификой застройки.
Всего за прошлый год в крае обустроили 81 объект. С 2019 года количество таких пространств достигло 750. До конца текущего года планируют сдать еще 63 территории.
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