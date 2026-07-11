Жители сами решили свою судьбу: в Хабаровском крае открыли объекты по итогам голосования

В Хабаровском крае открыли восемь новых общественных пространств. Территории выбрали сами жители в ходе голосования 2025 года. Обновление прошло в рабочем поселке Чегдомын, поселках Ванино, Дормидонтовка, Мухен и селах Сергеевка, Матвеевка, Осиновая Речка и Дружба.

Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены Осенний парк с беседками и детской площадкой

Населенный пункт Что создали Ванино Аллея Чегдомын Аллея Славы Дормидонтовка Площадки для волейбола и баскетбола Мухен Детская площадка "Улыбка" Осиновая Речка, Дружба, Сергеевка, Матвеевка Зоны для отдыха

Работы прошли по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Для отдаленных поселков и сел края такие объекты становятся центрами притяжения, где люди могут проводить время вне работы и дома. Особенно это актуально для северных и портовых территорий, где общественные пространства часто ограничены суровым климатом или спецификой застройки.

Всего за прошлый год в крае обустроили 81 объект. С 2019 года количество таких пространств достигло 750. До конца текущего года планируют сдать еще 63 территории.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова