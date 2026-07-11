На федеральной трассе М-5 "Урал" в Переволоцком районе Оренбургской области спустя два года после дорогостоящего ремонта появились серьезные дефекты. В районе поселка Сырт грунт у обочины начал "сползать", что вынудило дорожные службы экстренно приступить к восстановительным работам.
Речь идет об участке длиной 15 километров, который капитально обновили в два этапа. Основной объем работ завершили в сентябре 2024 года. Тогда дорогу расширили с двух до четырех полос и перестроили опасный спуск в районе Сырта, который годами становился причиной тяжелых аварий. Всего на реконструкцию направили 3,4 миллиарда рублей.
|Параметр
|Данные
|Протяженность участка
|15 км
|Сумма затрат
|3,4 млрд рублей
|Срок завершения основных работ
|Сентябрь 2024 года
|Изменение пропускной способности
|с 2 до 4 полос
Летом 2026 года водители заметили разрушение обочины именно там, где ранее ликвидировали резкий спуск. Сейчас в районе заправочной станции работает дорожная техника. Из-за ремонта одна из полос перекрыта, что создает помехи для движения транспорта по магистрали.
"Просадка грунта на таких участках часто связана с нарушением технологии уплотнения основания или ошибками в гидротехнических расчетах при изменении рельефа. Когда в дело вступают миллиардные бюджеты, долговечность полотна должна измеряться десятилетиями, а не годами", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.