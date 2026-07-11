Дорогая реконструкция провалилась: участок М-5 в Оренбургской области потребовал срочного спасения

На федеральной трассе М-5 "Урал" в Переволоцком районе Оренбургской области спустя два года после дорогостоящего ремонта появились серьезные дефекты. В районе поселка Сырт грунт у обочины начал "сползать", что вынудило дорожные службы экстренно приступить к восстановительным работам.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт ограждения на трассе

Речь идет об участке длиной 15 километров, который капитально обновили в два этапа. Основной объем работ завершили в сентябре 2024 года. Тогда дорогу расширили с двух до четырех полос и перестроили опасный спуск в районе Сырта, который годами становился причиной тяжелых аварий. Всего на реконструкцию направили 3,4 миллиарда рублей.

Параметр Данные Протяженность участка 15 км Сумма затрат 3,4 млрд рублей Срок завершения основных работ Сентябрь 2024 года Изменение пропускной способности с 2 до 4 полос

Летом 2026 года водители заметили разрушение обочины именно там, где ранее ликвидировали резкий спуск. Сейчас в районе заправочной станции работает дорожная техника. Из-за ремонта одна из полос перекрыта, что создает помехи для движения транспорта по магистрали.

"Просадка грунта на таких участках часто связана с нарушением технологии уплотнения основания или ошибками в гидротехнических расчетах при изменении рельефа. Когда в дело вступают миллиардные бюджеты, долговечность полотна должна измеряться десятилетиями, а не годами", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов