Администрация Кировской области обязала топливные компании создать резервы для экстренных служб

Губернатор Кировской области Александр Соколов ввел в регионе режим повышенной готовности из-за дефицита моторного топлива. Распоряжение вступило в силу 10 июля и действует на всей территории субъекта.
Главная цель меры — гарантировать бесперебойную работу экстренных служб. Власти стремятся исключить ситуации, когда нехватка бензина или дизеля может заблокировать выезд скорой помощи, пожарных расчетов или спасателей.
"Границы возможной чрезвычайной ситуации определены в пределах всей Кировской области. Для предупреждения ее последствий будут задействованы силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в документе.
Спецрежим накладывает обязательства и на топливные компании. Независимо от того, государственная это заправка или частная, организациям рекомендовали создать резерв горючего. Эти запасы должны идти на первоочередную заправку автомобилей правоохранительных органов, МЧС и медицины.
В администрации региона уточнили, что текущий статус не является режимом чрезвычайной ситуации (ЧС). Для обычных жителей никаких ограничений не вводится. Инструмент "повышенной готовности" нужен власти для оперативного управления ресурсами и координации служб в условиях топливного кризиса.
|Параметр
|Статус
|Дата введения
|10 июля
|Территория действия
|Вся Кировская область
|Причина
|Перебои с моторным топливом
Нет. Режим повышенной готовности — это превентивная мера. Он позволяет быстрее принимать решения, но не вводит ограничений, характерных для режима ЧС.
В документе речь идет о создании резервов для приоритетного обеспечения спецслужб. Прямых запретов на заправку граждан не предусмотрено.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.