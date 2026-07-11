Администрация Кировской области обязала топливные компании создать резервы для экстренных служб

Губернатор Кировской области Александр Соколов ввел в регионе режим повышенной готовности из-за дефицита моторного топлива. Распоряжение вступило в силу 10 июля и действует на всей территории субъекта.

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Главная цель меры — гарантировать бесперебойную работу экстренных служб. Власти стремятся исключить ситуации, когда нехватка бензина или дизеля может заблокировать выезд скорой помощи, пожарных расчетов или спасателей.

"Границы возможной чрезвычайной ситуации определены в пределах всей Кировской области. Для предупреждения ее последствий будут задействованы силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в документе.

Спецрежим накладывает обязательства и на топливные компании. Независимо от того, государственная это заправка или частная, организациям рекомендовали создать резерв горючего. Эти запасы должны идти на первоочередную заправку автомобилей правоохранительных органов, МЧС и медицины.

В администрации региона уточнили, что текущий статус не является режимом чрезвычайной ситуации (ЧС). Для обычных жителей никаких ограничений не вводится. Инструмент "повышенной готовности" нужен власти для оперативного управления ресурсами и координации служб в условиях топливного кризиса.

Параметр Статус Дата введения 10 июля Территория действия Вся Кировская область Причина Перебои с моторным топливом

Ответы на популярные вопросы

Означает ли этот режим введение ЧС?

Нет. Режим повышенной готовности — это превентивная мера. Он позволяет быстрее принимать решения, но не вводит ограничений, характерных для режима ЧС.

Повлияет ли это на заправку частных автомобилей?

В документе речь идет о создании резервов для приоритетного обеспечения спецслужб. Прямых запретов на заправку граждан не предусмотрено.

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