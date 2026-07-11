Больше не нужно ехать за рецептом: Бурятия внедрила решение для жителей отдаленных сел

В Бурятии запускают передвижные аптеки для жителей Мухоршибирского, Кабанского и Селенгинского районов. С 1 сентября жители удаленных сел смогут покупать лекарства, не выезжая в районные центры.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке

Проект реализует государственное предприятие "Бурят-Фармация". Для этого закупили специализированный транспорт. Весь август машины работают в тестовом режиме: в Селенгинском районе обкатывают маршруты, проверяют состояние дорог и определяют время остановок в населенных пунктах.

Мобильные пункты отличаются от обычных автолавок ассортиментом. В передвижных аптеках разрешат продавать рецептурные препараты. Исключение составляют только сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества — их продажа запрещена законом.

Параметр Детали Районы охвата Мухоршибирский, Кабанский, Селенгинский Оператор ГП "Бурят-Фармация" Доступные товары Лекарства первой необходимости и рецептурные препараты

Для жителей северных и отдаленных территорий такие пункты сокращают зависимость от транспорта и расстояний до ближайшей стационарной аптеки, что особенно важно в период сезонного обострения заболеваний.