Больше не нужно ехать за рецептом: Бурятия внедрила решение для жителей отдаленных сел

В Бурятии запускают передвижные аптеки для жителей Мухоршибирского, Кабанского и Селенгинского районов. С 1 сентября жители удаленных сел смогут покупать лекарства, не выезжая в районные центры.
Проект реализует государственное предприятие "Бурят-Фармация". Для этого закупили специализированный транспорт. Весь август машины работают в тестовом режиме: в Селенгинском районе обкатывают маршруты, проверяют состояние дорог и определяют время остановок в населенных пунктах.
Мобильные пункты отличаются от обычных автолавок ассортиментом. В передвижных аптеках разрешат продавать рецептурные препараты. Исключение составляют только сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества — их продажа запрещена законом.
|Параметр
|Детали
|Районы охвата
|Мухоршибирский, Кабанский, Селенгинский
|Оператор
|ГП "Бурят-Фармация"
|Доступные товары
|Лекарства первой необходимости и рецептурные препараты
Для жителей северных и отдаленных территорий такие пункты сокращают зависимость от транспорта и расстояний до ближайшей стационарной аптеки, что особенно важно в период сезонного обострения заболеваний.
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