Миллионы улетают в никуда: жители ЕАО столкнулись с последствиями дерзких киберсхем

С начала года в Еврейской автономной области интернет-мошенники обманули 114 человек. Суммарный ущерб жителей региона составил почти 44 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре области.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина за телефонным разговором

Чаще всего преступники используют схемы с онлайн-играми, вымогательство и подделку официальных документов. Динамика остается высокой: только за одну неделю из кошельков жителей ЕАО исчезло почти 3 миллиона рублей.

Показатель Значение Количество пострадавших 114 человек Общий ущерб с начала года 43 935 000 рублей Потери за одну неделю ~ 3 000 000 рублей

Сейчас правоохранительные органы и банки налаживают связь, чтобы быстрее блокировать подозрительные транзакции. Власти региона также пытаются донести до людей правила цифровой гигиены.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следует соблюдать простые правила: не переходить по незнакомым ссылкам, не передавать личные данные посторонним и не переводить деньги на чужие счета. Помогают также антивирусы и частая смена паролей.

Прокуратура области просит жителей заявлять о мошенничестве сразу. Быстрое обращение в полицию дает шанс перехватить преступников и остановить кражу средств.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов