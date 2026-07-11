Миллионы улетают в никуда: жители ЕАО столкнулись с последствиями дерзких киберсхем

С начала года в Еврейской автономной области интернет-мошенники обманули 114 человек. Суммарный ущерб жителей региона составил почти 44 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре области.
Чаще всего преступники используют схемы с онлайн-играми, вымогательство и подделку официальных документов. Динамика остается высокой: только за одну неделю из кошельков жителей ЕАО исчезло почти 3 миллиона рублей.
|Показатель
|Значение
|Количество пострадавших
|114 человек
|Общий ущерб с начала года
|43 935 000 рублей
|Потери за одну неделю
|~ 3 000 000 рублей
Сейчас правоохранительные органы и банки налаживают связь, чтобы быстрее блокировать подозрительные транзакции. Власти региона также пытаются донести до людей правила цифровой гигиены.
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следует соблюдать простые правила: не переходить по незнакомым ссылкам, не передавать личные данные посторонним и не переводить деньги на чужие счета. Помогают также антивирусы и частая смена паролей.
Прокуратура области просит жителей заявлять о мошенничестве сразу. Быстрое обращение в полицию дает шанс перехватить преступников и остановить кражу средств.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.