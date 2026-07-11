Финал близок: ремонт улицы Комсомольской в Амурской области завершит мучения селян

В селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа Амурской области ремонтируют улицу Комсомольскую. Дорога ведет к ключевым объектам села: библиотеке, дому культуры и пансионату «Приозерье».

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Разбитая дорога

Рабочие обновят участок длиной 1,6 километра. Стройка началась в апреле. К этому моменту подрядчик уже заменил водопропускную трубу, подготовил основание дороги, вычистил кюветы и обустроил подъезды к домам.

Сейчас укладывают нижний слой асфальта. Финальный этап — верхний слой и разметка — запланирован на август.

В планах регионального правительства на 2026 год — дальнейшее развитие дорожной сети села. Тогда отремонтируют улицу Ступникова и дорогу, ведущую к новому микрорайону.