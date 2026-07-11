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Финал близок: ремонт улицы Комсомольской в Амурской области завершит мучения селян

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа Амурской области ремонтируют улицу Комсомольскую. Дорога ведет к ключевым объектам села: библиотеке, дому культуры и пансионату «Приозерье».

Разбитая дорога
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разбитая дорога

Рабочие обновят участок длиной 1,6 километра. Стройка началась в апреле. К этому моменту подрядчик уже заменил водопропускную трубу, подготовил основание дороги, вычистил кюветы и обустроил подъезды к домам.

Сейчас укладывают нижний слой асфальта. Финальный этап — верхний слой и разметка — запланирован на август.

В планах регионального правительства на 2026 год — дальнейшее развитие дорожной сети села. Тогда отремонтируют улицу Ступникова и дорогу, ведущую к новому микрорайону.

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Объект / Этап Статус и сроки
ул. Комсомольская (1,6 км) Ремонт в текущем году, финиш в августе
ул. Ступникова и дорога к микрорайону Планируемый ремонт в 2026 году
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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