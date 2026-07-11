Финал близок: ремонт улицы Комсомольской в Амурской области завершит мучения селян

В селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа Амурской области ремонтируют улицу Комсомольскую. Дорога ведет к ключевым объектам села: библиотеке, дому культуры и пансионату «Приозерье».
Рабочие обновят участок длиной 1,6 километра. Стройка началась в апреле. К этому моменту подрядчик уже заменил водопропускную трубу, подготовил основание дороги, вычистил кюветы и обустроил подъезды к домам.
Сейчас укладывают нижний слой асфальта. Финальный этап — верхний слой и разметка — запланирован на август.
В планах регионального правительства на 2026 год — дальнейшее развитие дорожной сети села. Тогда отремонтируют улицу Ступникова и дорогу, ведущую к новому микрорайону.
|Объект / Этап
|Статус и сроки
|ул. Комсомольская (1,6 км)
|Ремонт в текущем году, финиш в августе
|ул. Ступникова и дорога к микрорайону
|Планируемый ремонт в 2026 году
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