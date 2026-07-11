Ловушки теперь будут везде: передвижные комплексы перекроют лазейки на трассах Сахалина

На дорогах Сахалина с августа заработает передвижной комплекс фотовидеофиксации "Кордон.Про" МД. Оборудование установят на аварийных участках и в зонах дорожных работ, где сейчас нет стационарных камер.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера ПДД на дороге

Система работает в связке со службой "Дорожный патруль". Главное преимущество комплекса — мобильность: его можно закрепить в автомобиле или использовать автономно. Это позволяет оперативно перемещать точку контроля в зависимости от ситуации на трассе.

"Вместе со службой "Дорожный патруль" он будет работать на аварийных участках дорог, где нет стационарных камер", — сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Если стационарные посты фиксируют широкий спектр нарушений, "Кордон.Про" сосредоточится на превышении скорости. Именно этот фактор чаще всего приводит к тяжелым авариям на островных трассах. Места размещения комплексов согласуют с Госавтоинспекцией и опубликуют в открытом доступе.

Где установят камеры

Трасса / Улица Участки установки Южно-Сахалинск — Корсаков 23, 30 и 32 км (в сторону Южно-Сахалинска) Южно-Сахалинск — Оха 19, 25, 39 км (в сторону Охи) Лиственничное — Охотское 2, 3, 14, 28 км (в сторону Охотского) Южно-Сахалинск — Холмск 11 и 15 км (в сторону Холмска) Юго-западный объезд Южно-Сахалинска 6 и 7 км Южно-Сахалинск (город) ул. Железнодорожная (район д. 2-а), ул. Транзитная (район д. 45)

Внедрение подобных систем уже дает результат. За первый год работы "Дорожного патруля" число ДТП на загородных трассах Сахалина сократилось с 400 до 210. Количество погибших в авариях снизилось на 80%.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов