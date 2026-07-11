На дорогах Сахалина с августа заработает передвижной комплекс фотовидеофиксации "Кордон.Про" МД. Оборудование установят на аварийных участках и в зонах дорожных работ, где сейчас нет стационарных камер.
Система работает в связке со службой "Дорожный патруль". Главное преимущество комплекса — мобильность: его можно закрепить в автомобиле или использовать автономно. Это позволяет оперативно перемещать точку контроля в зависимости от ситуации на трассе.
"Вместе со службой "Дорожный патруль" он будет работать на аварийных участках дорог, где нет стационарных камер", — сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.
Если стационарные посты фиксируют широкий спектр нарушений, "Кордон.Про" сосредоточится на превышении скорости. Именно этот фактор чаще всего приводит к тяжелым авариям на островных трассах. Места размещения комплексов согласуют с Госавтоинспекцией и опубликуют в открытом доступе.
|Трасса / Улица
|Участки установки
|Южно-Сахалинск — Корсаков
|23, 30 и 32 км (в сторону Южно-Сахалинска)
|Южно-Сахалинск — Оха
|19, 25, 39 км (в сторону Охи)
|Лиственничное — Охотское
|2, 3, 14, 28 км (в сторону Охотского)
|Южно-Сахалинск — Холмск
|11 и 15 км (в сторону Холмска)
|Юго-западный объезд Южно-Сахалинска
|6 и 7 км
|Южно-Сахалинск (город)
|ул. Железнодорожная (район д. 2-а), ул. Транзитная (район д. 45)
Внедрение подобных систем уже дает результат. За первый год работы "Дорожного патруля" число ДТП на загородных трассах Сахалина сократилось с 400 до 210. Количество погибших в авариях снизилось на 80%.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.