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Ловушки теперь будут везде: передвижные комплексы перекроют лазейки на трассах Сахалина

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На дорогах Сахалина с августа заработает передвижной комплекс фотовидеофиксации "Кордон.Про" МД. Оборудование установят на аварийных участках и в зонах дорожных работ, где сейчас нет стационарных камер.

Камера ПДД на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Камера ПДД на дороге

Система работает в связке со службой "Дорожный патруль". Главное преимущество комплекса — мобильность: его можно закрепить в автомобиле или использовать автономно. Это позволяет оперативно перемещать точку контроля в зависимости от ситуации на трассе.

"Вместе со службой "Дорожный патруль" он будет работать на аварийных участках дорог, где нет стационарных камер", — сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Если стационарные посты фиксируют широкий спектр нарушений, "Кордон.Про" сосредоточится на превышении скорости. Именно этот фактор чаще всего приводит к тяжелым авариям на островных трассах. Места размещения комплексов согласуют с Госавтоинспекцией и опубликуют в открытом доступе.

Где установят камеры

Трасса / Улица Участки установки
Южно-Сахалинск — Корсаков 23, 30 и 32 км (в сторону Южно-Сахалинска)
Южно-Сахалинск — Оха 19, 25, 39 км (в сторону Охи)
Лиственничное — Охотское 2, 3, 14, 28 км (в сторону Охотского)
Южно-Сахалинск — Холмск 11 и 15 км (в сторону Холмска)
Юго-западный объезд Южно-Сахалинска 6 и 7 км
Южно-Сахалинск (город) ул. Железнодорожная (район д. 2-а), ул. Транзитная (район д. 45)

Внедрение подобных систем уже дает результат. За первый год работы "Дорожного патруля" число ДТП на загородных трассах Сахалина сократилось с 400 до 210. Количество погибших в авариях снизилось на 80%.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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