Миллиард на синие автобусы: масштабный закуп техники перекроит транспортную карту Владивостока

Владивостокский перевозчик ВПОПАТ обновит парк 40 новыми автобусами. Технику закупят в лизинг у петербургской компании "Промагролизинг". Всего на закупку выделен миллиард рублей.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Семья на автобусной остановке зимой

По условиям контракта перевозчик получит 25 автобусов большого класса и 15 среднего. Все машины должны быть синего цвета и оснащены автоматической коробкой передач. В салонах предусмотрены площадки для детских и инвалидных колясок, а для посадки маломобильных пассажиров установят механические аппарели.

Техническое оснащение включает системы слежения и оповещения пассажиров. В кабинах водителей появятся микрофоны, кнопки связи с диспетчером и системы контроля состояния водителя.

Параметр Значение Общая стоимость 1 млрд рублей Количество машин 40 единиц (25 больших, 15 средних) Срок выплат по лизингу до 2030 года Средний годовой платеж ~350 млн рублей

Поставщиком выступило ООО "Промагролизинг" из Санкт-Петербурга. Структура компании на 100% принадлежит белорусскому ОАО "Промагролизинг". По завершении выплат в 2030 году автобусы перейдут в полную собственность ВПОПАТ.

Где именно будут курсировать новые машины, перевозчик пока не сообщает. Распределение по маршрутам станет известно после поставки техники в город.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов