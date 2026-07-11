Владивостокский перевозчик ВПОПАТ обновит парк 40 новыми автобусами. Технику закупят в лизинг у петербургской компании "Промагролизинг". Всего на закупку выделен миллиард рублей.
По условиям контракта перевозчик получит 25 автобусов большого класса и 15 среднего. Все машины должны быть синего цвета и оснащены автоматической коробкой передач. В салонах предусмотрены площадки для детских и инвалидных колясок, а для посадки маломобильных пассажиров установят механические аппарели.
Техническое оснащение включает системы слежения и оповещения пассажиров. В кабинах водителей появятся микрофоны, кнопки связи с диспетчером и системы контроля состояния водителя.
|Параметр
|Значение
|Общая стоимость
|1 млрд рублей
|Количество машин
|40 единиц (25 больших, 15 средних)
|Срок выплат по лизингу
|до 2030 года
|Средний годовой платеж
|~350 млн рублей
Поставщиком выступило ООО "Промагролизинг" из Санкт-Петербурга. Структура компании на 100% принадлежит белорусскому ОАО "Промагролизинг". По завершении выплат в 2030 году автобусы перейдут в полную собственность ВПОПАТ.
Где именно будут курсировать новые машины, перевозчик пока не сообщает. Распределение по маршрутам станет известно после поставки техники в город.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.