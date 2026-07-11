Такого не находили даже на Камчатке: предмет из Магаданской области изменил теорию культуры

Археологи обнаружили на стоянке каменного века Хета в Хасынском округе Магаданской области предмет, который можно назвать первым "карандашом" региона. Находка уникальна: подобных изделий ранее не фиксировали ни на Колыме, ни в Якутии, на Камчатке или Чукотке. Раскопки 2025 года провели сотрудники СВКНИИ ДВО РАН Алиса Зеленская и коллеги по гранту губернатора Сергея Носова.
В отложениях ледниковой эпохи, рядом с наконечниками стрел и халцедоновым резцом, нашли два фрагмента графита. После соединения их длина составила около 5 сантиметров.
Предмет эргономичен: плоская форма (толщиной около 7 миллиметров) удобна для захвата рукой, один конец заострен. На кончике видны следы намеренной обработки, а поверхность рукоятки залощена, что говорит о длительном использовании. По своим свойствам находка напоминает современный графитовый стержень или маркер без деревянной оболочки.
|Характеристика
|Данные предмета
|Материал
|Графит (мягкий минерал)
|Длина
|Около 5 см
|Толщина
|Примерно 7 мм
Письменности в ту эпоху еще не существовало, поэтому использовать предмет для записей было невозможно. Однако графит идеально подходит для рисования. В мировой практике палеолита известны настенные рисунки в пещерах и "гравюры" на костях и камнях.
Для Магаданской области, где нет пещер, графитовый карандаш мог стать более простым способом нанесения изображений, чем выцарапывание узоров на твердых поверхностях. Это позволяет по-новому взглянуть на эстетическое развитие людей, живших на Колыме тысячи лет назад.
Находка Хеты дополняет общую картину миграции древних людей. Обитатели этой стоянки позже расселились по Чукотке, а затем через сухопутный перешеек, существовавший в ледниковый период, перешли на Аляску.
Сходство каменных орудий и технологий обработки камня у населения Колымы и Аляски настолько велико, что ученые говорят о единой культурной традиции. Таким образом, графитовый инструмент может быть частью общего культурного кода людей, осваивавших пространства от Восточной Сибири до Северной Америки.
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