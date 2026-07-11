Здания буквально гниют заживо: учёные из Пермского края нашли способ остановить разрушение жилых домов и мостов

Бетон — это гигантская губка. Если он дырявый, вода заходит в поры, замерзает и разрывает конструкцию изнутри. Здания, которые должны стоять 50 лет, гниют за десять. В 2025 году в России залили 60,7 млн кубометров бетона. Теперь ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета решили прекратить этот аттракцион с лотереей и автоматизировали проверку материала на водонепроницаемость.
Вода — главный киллер стройки. Она не просто мочит стены. В мостах влага тащит за собой дорожные реагенты. Химия ест стальную арматуру. Бетон просто отслаивается пластами. В тоннелях метро вода просачивается сквозь стены. Это ведет к вечным протечкам и авариям.
Для плотин и дамб риск другой. Вода вымывает из структуры известковые соединения. Материал становится рыхлым. Прочность падает. В жилых домах влага ползет по фундаменту вверх. Результат: сырость, трещины и ржавый скелет здания.
"В мостах влага вместе с противогололедными реагентами вызывает коррозию стальной арматуры — бетон отслаивается, и сооружение может потребовать экстренного ремонта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.
Чтобы понять, пропустит ли стена воду, используют ГОСТ и метод "мокрого пятна". Схема простая: бетонный цилиндр зажимают в тиски. Снизу давят водой. Лаборант несколько суток смотрит на поверхность. Как только появилась капля — тест окончен.
Тут и зарыта собака. Точность метода — всего 30%. Человек ошибается. Плохое освещение, усталость или просто плохое зрение меняют вердикт. Один и тот же бетон в разных лабораториях получает разные марки: от W8 до W14. Это огромный разброс.
|Параметр
|Старый метод (визуальный)
|Новый метод (автоматический)
|Контроль протечки
|Глаза лаборанта
|Контактный датчик
|Точность данных
|~30%
|~80%
|Разброс марок
|До 4-х марок (W)
|1-2 марки (W)
Это значит, что в 70% случаев результат может быть ошибочным. Бетон признают качественным, а он через год начнет пропускать воду в подвал.
Пермский политех (ПНИПУ) выкинул из цепочки человеческий фактор. Они поставили на поверхность образца контактный датчик. Вода просочилась — цепь замкнулась — прибор зафиксировал давление. Мгновенно. Без споров о том, "вижу я каплю или нет".
"Результаты сильно различались: один и тот же бетон получил оценки, отличающиеся на 3 марки водонепроницаемости. Теперь разногласия между лабораториями сократились до 1-2 марок", — рассказала старший преподаватель кафедры "Строительный инжиниринг и материаловедение" ПНИПУ Наталья Ванькова.
Обычный манометр заменили на электронный. Еще один плюс к точности. Но главный прорыв — создание эталонов из кремнезема. Раньше для поверки оборудования в этой сфере таких стандартов просто не существовало. Теперь систему можно калибровать по жесткому эталону.
"Если бетон плохо держит воду, влага из подвала или грунта поднимается вверх. Зимой жидкость в микропорах замерзает, расширяется и разрывает конструкцию изнутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Это показатель давления воды, которое бетон может выдержать, не пропустив ее сквозь себя. Чем выше цифра (например, W12 против W4), тем плотнее материал и тем лучше он защищен от протечек.
Да. Либо добавляют специальные присадки в смесь при замесе, либо обрабатывают готовые поверхности гидрофобными составами, которые отталкивают воду.
Потому что это страховка от того, что ваш дом через пять лет превратится в сырой склеп из-за того, что лаборант в лаборатории просто "не заметил каплю" на образце бетона.
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