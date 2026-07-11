Здания буквально гниют заживо: учёные из Пермского края нашли способ остановить разрушение жилых домов и мостов

Бетон — это гигантская губка. Если он дырявый, вода заходит в поры, замерзает и разрывает конструкцию изнутри. Здания, которые должны стоять 50 лет, гниют за десять. В 2025 году в России залили 60,7 млн кубометров бетона. Теперь ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета решили прекратить этот аттракцион с лотереей и автоматизировали проверку материала на водонепроницаемость.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рабочие заливают бетон

Почему бетон гниет

Вода — главный киллер стройки. Она не просто мочит стены. В мостах влага тащит за собой дорожные реагенты. Химия ест стальную арматуру. Бетон просто отслаивается пластами. В тоннелях метро вода просачивается сквозь стены. Это ведет к вечным протечкам и авариям.

Для плотин и дамб риск другой. Вода вымывает из структуры известковые соединения. Материал становится рыхлым. Прочность падает. В жилых домах влага ползет по фундаменту вверх. Результат: сырость, трещины и ржавый скелет здания.

"В мостах влага вместе с противогололедными реагентами вызывает коррозию стальной арматуры — бетон отслаивается, и сооружение может потребовать экстренного ремонта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Ловушка "мокрого пятна"

Чтобы понять, пропустит ли стена воду, используют ГОСТ и метод "мокрого пятна". Схема простая: бетонный цилиндр зажимают в тиски. Снизу давят водой. Лаборант несколько суток смотрит на поверхность. Как только появилась капля — тест окончен.

Тут и зарыта собака. Точность метода — всего 30%. Человек ошибается. Плохое освещение, усталость или просто плохое зрение меняют вердикт. Один и тот же бетон в разных лабораториях получает разные марки: от W8 до W14. Это огромный разброс.

Параметр Старый метод (визуальный) Новый метод (автоматический) Контроль протечки Глаза лаборанта Контактный датчик Точность данных ~30% ~80% Разброс марок До 4-х марок (W) 1-2 марки (W)

Это значит, что в 70% случаев результат может быть ошибочным. Бетон признают качественным, а он через год начнет пропускать воду в подвал.

Как датчики спасают мосты

Пермский политех (ПНИПУ) выкинул из цепочки человеческий фактор. Они поставили на поверхность образца контактный датчик. Вода просочилась — цепь замкнулась — прибор зафиксировал давление. Мгновенно. Без споров о том, "вижу я каплю или нет".

"Результаты сильно различались: один и тот же бетон получил оценки, отличающиеся на 3 марки водонепроницаемости. Теперь разногласия между лабораториями сократились до 1-2 марок", — рассказала старший преподаватель кафедры "Строительный инжиниринг и материаловедение" ПНИПУ Наталья Ванькова.

Обычный манометр заменили на электронный. Еще один плюс к точности. Но главный прорыв — создание эталонов из кремнезема. Раньше для поверки оборудования в этой сфере таких стандартов просто не существовало. Теперь систему можно калибровать по жесткому эталону.

"Если бетон плохо держит воду, влага из подвала или грунта поднимается вверх. Зимой жидкость в микропорах замерзает, расширяется и разрывает конструкцию изнутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о бетоне

Что такое марки водонепроницаемости W?

Это показатель давления воды, которое бетон может выдержать, не пропустив ее сквозь себя. Чем выше цифра (например, W12 против W4), тем плотнее материал и тем лучше он защищен от протечек.

Можно ли сделать бетон водонепроницаемым после заливки?

Да. Либо добавляют специальные присадки в смесь при замесе, либо обрабатывают готовые поверхности гидрофобными составами, которые отталкивают воду.

Почему автоматизация важна для обычного жителя?

Потому что это страховка от того, что ваш дом через пять лет превратится в сырой склеп из-за того, что лаборант в лаборатории просто "не заметил каплю" на образце бетона.