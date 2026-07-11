Такие цифры просто поражают: брянские школьники изменили статистику итоговых баллов в регионе

Арина Трепачева, Софья Сиваева и Иван Чупин стали лучшими выпускниками Брянской области по итогам ЕГЭ. Они набрали 389, 384 и 368 баллов соответственно, сообщили в региональной администрации.
Среди всех сдавших экзамены 105 школьников написали работы на 100 баллов по 11 разным дисциплинам. Семь человек смогли получить максимальный балл сразу по двум предметам. Всего в этом году через ЕГЭ прошли более 5,7 тысячи выпускников региона.
|Показатель
|Значение
|Общее число участников ЕГЭ
|5 700+ человек
|Количество стобалльных работ
|105 работ
|Выпускники с двумя «сотками»
|7 человек
По данным врио губернатора Егора Ковальчука, средние оценки выросли у 60% школьников — результат поднялся на один-четыре балла по всем предметам. Помимо обязательного русского языка и математики, брянские выпускники чаще всего выбирали биологию, физику и обществознание.
"Высокие результаты выпускников — предмет гордости Брянской области", — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.
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