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Такие цифры просто поражают: брянские школьники изменили статистику итоговых баллов в регионе

Россия » Центр » Брянск

Арина Трепачева, Софья Сиваева и Иван Чупин стали лучшими выпускниками Брянской области по итогам ЕГЭ. Они набрали 389, 384 и 368 баллов соответственно, сообщили в региональной администрации.

Девушка пишет в тетради
Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пишет в тетради

Среди всех сдавших экзамены 105 школьников написали работы на 100 баллов по 11 разным дисциплинам. Семь человек смогли получить максимальный балл сразу по двум предметам. Всего в этом году через ЕГЭ прошли более 5,7 тысячи выпускников региона.

Показатель Значение
Общее число участников ЕГЭ 5 700+ человек
Количество стобалльных работ 105 работ
Выпускники с двумя «сотками» 7 человек

По данным врио губернатора Егора Ковальчука, средние оценки выросли у 60% школьников — результат поднялся на один-четыре балла по всем предметам. Помимо обязательного русского языка и математики, брянские выпускники чаще всего выбирали биологию, физику и обществознание.

"Высокие результаты выпускников — предмет гордости Брянской области", — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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