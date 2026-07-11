Транспортный квест: где в Барнауле перекрыли дороги и как теперь ходят автобусы

В Барнауле перекрыли несколько участков дорог и изменили маршруты общественного транспорта из-за капремонта трамвайных путей и переустройства теплосетей. Ограничения затронули пересечение улиц Попова и Георгия Исакова, проспект Строителей и улицу Германа Титова.
С 10 июля МУП "Горэлектротранс" капитально ремонтирует переезд через трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Проезд для всех видов транспорта по этому участку полностью закрыт до полуночи 19 июля.
Работы разделили на два этапа. Первый длится с 10 по 13 июля (до 6:00). Второй этап пройдет 18-19 июля. В эти периоды движение трамваев №2, 9 и 10 полностью приостановлено.
Маршруты трамваев изменены следующим образом:
Также скорректировали путь автобуса №6 при следовании к остановке "Элеватор" — он теперь идет через улицы Юрина, Островского и Георгия Исакова. В обратном направлении маршрут прежний.
На проспекте Строителей восстанавливают асфальт в межрельсовом пространстве. Из-за этого с 22:00 10 июля до 5:00 13 июля трамваи №5 и 5к не ходят по привычному маршруту.
Временные схемы движения:
Для автомобилистов на пересечении Павловского тракта с улицами Строителей и Советской Армии вводят частичные ограничения в зависимости от хода работ. Полного перекрытия дороги не будет.
На улице Германа Титова в районе дома №40А проводят техническое перевооружение тепловых сетей. Проезд здесь закрыт с 20:00 10 июля до 6:00 13 июля.
Автобусы №32, 35, 41, 51, 57, 76 и 120 перенаправили по объезду через улицу Глушкова и улицу Малая Космонавтов с выходом на улицу Малахова.
|Участок
|Срок ограничений
|Причина
|Попова — Георгия Исакова
|до 19 июля
|капремонт переезда
|Проспект Строителей
|до 6:00 13 июля
|ремонт асфальта между рельсов
|Ул. Германа Титова, 40А
|до 6:00 13 июля
|перевооружение теплосетей
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