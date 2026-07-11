Транспортный квест: где в Барнауле перекрыли дороги и как теперь ходят автобусы

В Барнауле перекрыли несколько участков дорог и изменили маршруты общественного транспорта из-за капремонта трамвайных путей и переустройства теплосетей. Ограничения затронули пересечение улиц Попова и Георгия Исакова, проспект Строителей и улицу Германа Титова.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Ремонт переезда на Попова — Исакова

С 10 июля МУП "Горэлектротранс" капитально ремонтирует переезд через трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Проезд для всех видов транспорта по этому участку полностью закрыт до полуночи 19 июля.

Работы разделили на два этапа. Первый длится с 10 по 13 июля (до 6:00). Второй этап пройдет 18-19 июля. В эти периоды движение трамваев №2, 9 и 10 полностью приостановлено.

Маршруты трамваев изменены следующим образом:

№2: через улицы Попова, Антона Петрова и Малахова до Потока;

через улицы Попова, Антона Петрова и Малахова до Потока; №9: по удлиненному кольцу через проспекты Космонавтов, Калинина и улицу Северо-Западную;

по удлиненному кольцу через проспекты Космонавтов, Калинина и улицу Северо-Западную; №10: через улицу Власихинскую, проспекты Космонавтов и Калинина.

Также скорректировали путь автобуса №6 при следовании к остановке "Элеватор" — он теперь идет через улицы Юрина, Островского и Георгия Исакова. В обратном направлении маршрут прежний.

Работы на проспекте Строителей

На проспекте Строителей восстанавливают асфальт в межрельсовом пространстве. Из-за этого с 22:00 10 июля до 5:00 13 июля трамваи №5 и 5к не ходят по привычному маршруту.

Временные схемы движения:

Трамвай №5: через проспекты Коммунаров и Космонавтов, улицы Советской Армии, Телефонную и Антона Петрова.

через проспекты Коммунаров и Космонавтов, улицы Советской Армии, Телефонную и Антона Петрова. Трамвай №5к: через улицы Ползунова, Красноармейский проспект и улицу Анатолия.

Для автомобилистов на пересечении Павловского тракта с улицами Строителей и Советской Армии вводят частичные ограничения в зависимости от хода работ. Полного перекрытия дороги не будет.

Перекрытие улицы Германа Титова

На улице Германа Титова в районе дома №40А проводят техническое перевооружение тепловых сетей. Проезд здесь закрыт с 20:00 10 июля до 6:00 13 июля.

Автобусы №32, 35, 41, 51, 57, 76 и 120 перенаправили по объезду через улицу Глушкова и улицу Малая Космонавтов с выходом на улицу Малахова.