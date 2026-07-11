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Семена — свои, цены — ниже? Хабаровский край запускает проект, который может удешевить продукты в 2 раза

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае создадут научно-производственный комплекс по селекции и семеноводству. О договоренности с одним из крупнейших российских производителей семян сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Агрономы проверяют документы на капоте машины на фоне трактора и поля
Фото: Pravda.Ru by Любовь Нечаенко is licensed under Все права защищены
Агрономы проверяют документы на капоте машины на фоне трактора и поля

Новый центр сосредоточится на выпуске семян сои, кукурузы и зерновых. Проект запускают, чтобы закрыть потребность местных фермеров в урожайном отечественном материале.

Собственное производство в регионе уберет лишнее звено в виде дорогой логистики. Это снизит затраты сельхозпроизводителей и, как следствие, может повлиять на итоговую цену продуктов на полках.

"Хабаровский край — родина сои, здесь есть мощная научная база и отличные условия для сельского хозяйства. На первом этапе будем создавать гибриды и сорта для нужд аграриев и Дальнего Востока, в перспективе — выйдем на рынки западных регионов России", — написал Дмитрий Демешин.

Разработка местных сортов позволит адаптировать культуры под специфику климата Дальнего Востока. Работа идет по поручению Владимира Путина в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Направление Ожидаемый эффект
Ассортимент Соя, кукуруза, зерновые
Логистика Снижение транспортных расходов за счет локализации
Рынки сбыта Сначала Дальний Восток, затем западные регионы РФ

Почему это важно для региона

Зависимость от привозного семенного фонда всегда была уязвимым местом сельского хозяйства края. Доставка из центральных регионов или импорт увеличивают себестоимость продукции и создают риски срывов поставок.

Создание базы селекции в Хабаровском крае превращает регион из потребителя в поставщика технологий. Учитывая статус "родины сои", край может вернуть себе лидерство в создании сортов, которые максимально устойчивы к местным почвенно-климатическим условиям.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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