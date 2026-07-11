Семена — свои, цены — ниже? Хабаровский край запускает проект, который может удешевить продукты в 2 раза

В Хабаровском крае создадут научно-производственный комплекс по селекции и семеноводству. О договоренности с одним из крупнейших российских производителей семян сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Новый центр сосредоточится на выпуске семян сои, кукурузы и зерновых. Проект запускают, чтобы закрыть потребность местных фермеров в урожайном отечественном материале.
Собственное производство в регионе уберет лишнее звено в виде дорогой логистики. Это снизит затраты сельхозпроизводителей и, как следствие, может повлиять на итоговую цену продуктов на полках.
"Хабаровский край — родина сои, здесь есть мощная научная база и отличные условия для сельского хозяйства. На первом этапе будем создавать гибриды и сорта для нужд аграриев и Дальнего Востока, в перспективе — выйдем на рынки западных регионов России", — написал Дмитрий Демешин.
Разработка местных сортов позволит адаптировать культуры под специфику климата Дальнего Востока. Работа идет по поручению Владимира Путина в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
|Направление
|Ожидаемый эффект
|Ассортимент
|Соя, кукуруза, зерновые
|Логистика
|Снижение транспортных расходов за счет локализации
|Рынки сбыта
|Сначала Дальний Восток, затем западные регионы РФ
Зависимость от привозного семенного фонда всегда была уязвимым местом сельского хозяйства края. Доставка из центральных регионов или импорт увеличивают себестоимость продукции и создают риски срывов поставок.
Создание базы селекции в Хабаровском крае превращает регион из потребителя в поставщика технологий. Учитывая статус "родины сои", край может вернуть себе лидерство в создании сортов, которые максимально устойчивы к местным почвенно-климатическим условиям.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.