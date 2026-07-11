Метро во Владивостоке: объявлен старт ключевого проекта для города

Владивосток готовится к масштабной перестройке транспортной логистики. Ключевым звеном обновленной системы станет "легкое метро", которое должно избавить город от хронических заторов и связать отдаленные районы агломерации. О планах по запуску проекта сообщил глава города Константин Шестаков на международном форуме "Урбан Восток". Проект уже интегрирован в мастер-план развития столицы Приморья и прорабатывается совместно с РЖД.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Русский мост, Владивосток

Железнодорожная логика против пробок

Основная проблема Владивостока — высокая автомобилизация и так называемая маятниковая миграция. Каждый день тысячи жителей соседних муниципалитетов устремляются в центр города, перегружая дорожную сеть. Создание скоростного рельсового транспорта позволит пересадить значительную часть пассажиров с личных авто на электрички. Подобные изменения транспортного каркаса призваны сделать поездки предсказуемыми и быстрыми.

"Мастер-планом развития Владивостока предусмотрено создание легкого метро в городе. Эту работу проводит РЖД. Реализация такого масштабного проекта позволит значительно повысить качество пассажироперевозок, а также снизить уровень автомобилизации в городе", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru мэр Владивостока Константин Шестаков.

Городские власти делают ставку на использование уже существующих путей с их модернизацией и строительством новых веток. Это эффективнее, чем пытаться расширять дороги в условиях сложного рельефа. Параллельно в других регионах Дальнего Востока также решают вопросы мобильности, например, на Сахалине внедряют динамический контроль на трассах для повышения безопасности.

Экономический и социальный эффект

Запуск легкого метро требует не только рельсов, но и синхронизации всех городских систем. Это затронет и малый бизнес, и рынок недвижимости. Ожидается, что районы, через которые пройдут маршруты метро, станут более привлекательными для жизни и инвестиций. Важно, чтобы инфраструктура развивалась комплексно, как это делают в Благовещенске, создавая современные зоны отдыха рядом с транспортными узлами.

"Легкое метро — это не просто транспорт, а мощный стимул для роста стоимости земли и коммерческой активности. Для Владивостока это единственный способ избежать транспортного паралича при дальнейшем росте населения и бизнеса в пригородах", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Параметр проекта Ожидаемый результат Тип транспорта Скоростной электропоезд (Легкое метро) Основной партнер РЖД (Российские железные дороги) Цель №1 Снижение нагрузки на автодороги

Глобальная реновация и новые конкурсы

Транспортный проект — лишь часть большой трансформации Владивостока. Параллельно запущен международный конкурс на реновацию центральной площади Борцов Революции и набережной Золотого Рога. Четыре межнациональные команды предложат свои концепции по превращению портовых зон в комфортные точки притяжения туристов и горожан. Важно, чтобы новое благоустройство учитывало экологическую специфику морского побережья.

"Любая реновация набережных во Владивостоке должна идти в связке с развитием пешеходной доступности станций легкого метро. Только тогда мы получим по-настоящему живую городскую среду, а не просто красивые декорации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Чем легкое метро отличается от обычных электричек?

Оно предполагает более высокую частоту движения поездов, интеграцию в городскую систему оплаты и наличие удобных пересадочных узлов на другие виды транспорта.

Кто финансирует проект?

Проект реализуется в рамках мастер-плана развития города при участии РЖД, федерального и регионального бюджетов.

Поможет ли это убрать пробки на въезде в город?

Да, основная цель — дать альтернативу жителям пригородов, чтобы они оставляли машины на перехватывающих парковках и добирались до центра на поезде.

Когда начнется стройка?

Сейчас идет стадия детальной проработки маршрутов и технико-экономического обоснования в тесном сотрудничестве с железнодорожниками.

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