Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семена — свои, цены — ниже? Хабаровский край запускает проект, который может удешевить продукты в 2 раза
Метро во Владивостоке: объявлен старт ключевого проекта для города
Больше никаких очередей: 12 автомобилей, которые помогут забыть про дефицит бензина
Чудовищное долголетие: в Гренландии нашли существо с глазами, которые не стареют веками
Тихий враг активности: почему после 30 лет мышцы начинают "таять" и как это остановить
Диагноз по форме челюсти: физические маркеры в полости рта указали на психический сбой
Секретный протокол на случай гибели: Трамп утвердил план беспрецедентного удара по Ирану
Масштабный блэкаут в Крыму: список обесточенных районов растет на глазах
Бесплатная доставка холодильника или ТВ: как теперь жители Сургутского района экономят тысячи рублей

Поправки в Устав: как новый закон изменит жизнь Белгородской области после сентября

Россия » Центр » Белгород

Белгородская областная Дума пересмотрела архитектуру регионального управления. Парламентарии 9 июля внесли пакет поправок в Устав области, которые меняют баланс сил в исполнительной вертикали и уточняют процедуру вступления губернатора в должность.

Белгород
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Романенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белгород

Новые рычаги управления регионом

Ключевое новшество касается разделения должностей губернатора и главы правительства. Если ранее эти посты были неразрывно связаны, то теперь глава региона получает право выбора: возглавлять кабинет министров самостоятельно или делегировать эти полномочия наемному председателю. Подобная модель гибкого управления уже апробирована в ряде других субъектов РФ. Изменения вступят в силу после сентябрьских выборов 2026 года, а окончательное решение о структуре правительства губернатор обязан принять в течение 30 дней после своего переизбрания.

"Данная реформа — это прежде всего настройка управленческой логистики, где губернатор получает право выбора формата работы. Такая гибкость позволяет эффективнее распределять зоны ответственности между политическим руководством и операционным менеджментом правительства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Усиление вертикали власти

Вторым важным аспектом стал пересмотр прав главы региона в отношении нормативных актов исполнительной власти. Теперь губернатор наделен полномочиями не только отменять, но и оперативно приостанавливать действие любых распоряжений региональных ведомств и министерств, а также самостоятельно вносить в них правки. Это позволяет точечно корректировать работу подчиненных, избегая бюрократических задержек, аналогичных тем, что случаются при разрыве связей в отдаленных районах, где налаживают надежную связь для эффективного управления территорией.

"Наделение губернатора правом единоличной корректировки актов — это инструмент оперативного контроля. В условиях, когда федеральный центр активно выделяет средства на развитие, важно иметь возможности моментально приводить региональные нормативные документы в соответствие с актуальными задачами", — прокомментировала в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Изменение Суть новации
Статус председателя правительства Губернатор может назначить отдельного главу кабмина или оставить должность за собой.
Ручные настройки нормативных актов Право приостанавливать, отменять или править акты органов исполнительной власти.
Присяга губернатора Введение четкого срока: не позднее 20 дней с момента избрания.

Ответы на популярные вопросы

Когда эти правила начнут действовать?

Новые нормы вступят в силу после губернаторских выборов в сентябре 2026 года.

Обязан ли губернатор назначать председателя правительства?

Нет, это право, а не обязанность. Глава региона может оставить руководство правительством за собой.

Зачем губернатору право менять акты министерств?

Для оперативного контроля и устранения несоответствий в управленческих решениях без затяжных согласований.

Есть ли теперь фиксированный срок для присяги?

Да, губернатор обязан принести присягу не позднее 20-го дня после дня официального объявления результатов выборов.

Внесенные поправки также унифицировали сроки принятия присяги главой региона. Теперь губернатор должен сделать это не позднее чем через 20 суток после избрания. Это ставит главу субъекта в единый правовой регламент с депутатами областной Думы, для которых аналогичные сроки уже были установлены ранее.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Военные новости
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Четыре тысячи лет поиска завершены: инженер из Севастополя разгадал тайну числа Пи
Севастополь
Четыре тысячи лет поиска завершены: инженер из Севастополя разгадал тайну числа Пи
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Семена — свои, цены — ниже? Хабаровский край запускает проект, который может удешевить продукты в 2 раза
Метро во Владивостоке: объявлен старт ключевого проекта для города
Больше никаких очередей: 12 автомобилей, которые помогут забыть про дефицит бензина
Чудовищное долголетие: в Гренландии нашли существо с глазами, которые не стареют веками
Поправки в Устав: как новый закон изменит жизнь Белгородской области после сентября
Тихий враг активности: почему после 30 лет мышцы начинают "таять" и как это остановить
Диагноз по форме челюсти: физические маркеры в полости рта указали на психический сбой
Секретный протокол на случай гибели: Трамп утвердил план беспрецедентного удара по Ирану
Масштабный блэкаут в Крыму: список обесточенных районов растет на глазах
Бесплатная доставка холодильника или ТВ: как теперь жители Сургутского района экономят тысячи рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.