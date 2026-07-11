Поправки в Устав: как новый закон изменит жизнь Белгородской области после сентября

Белгородская областная Дума пересмотрела архитектуру регионального управления. Парламентарии 9 июля внесли пакет поправок в Устав области, которые меняют баланс сил в исполнительной вертикали и уточняют процедуру вступления губернатора в должность.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Романенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белгород

Новые рычаги управления регионом

Ключевое новшество касается разделения должностей губернатора и главы правительства. Если ранее эти посты были неразрывно связаны, то теперь глава региона получает право выбора: возглавлять кабинет министров самостоятельно или делегировать эти полномочия наемному председателю. Подобная модель гибкого управления уже апробирована в ряде других субъектов РФ. Изменения вступят в силу после сентябрьских выборов 2026 года, а окончательное решение о структуре правительства губернатор обязан принять в течение 30 дней после своего переизбрания.

"Данная реформа — это прежде всего настройка управленческой логистики, где губернатор получает право выбора формата работы. Такая гибкость позволяет эффективнее распределять зоны ответственности между политическим руководством и операционным менеджментом правительства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Усиление вертикали власти

Вторым важным аспектом стал пересмотр прав главы региона в отношении нормативных актов исполнительной власти. Теперь губернатор наделен полномочиями не только отменять, но и оперативно приостанавливать действие любых распоряжений региональных ведомств и министерств, а также самостоятельно вносить в них правки. Это позволяет точечно корректировать работу подчиненных, избегая бюрократических задержек, аналогичных тем, что случаются при разрыве связей в отдаленных районах, где налаживают надежную связь для эффективного управления территорией.

"Наделение губернатора правом единоличной корректировки актов — это инструмент оперативного контроля. В условиях, когда федеральный центр активно выделяет средства на развитие, важно иметь возможности моментально приводить региональные нормативные документы в соответствие с актуальными задачами", — прокомментировала в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Изменение Суть новации Статус председателя правительства Губернатор может назначить отдельного главу кабмина или оставить должность за собой. Ручные настройки нормативных актов Право приостанавливать, отменять или править акты органов исполнительной власти. Присяга губернатора Введение четкого срока: не позднее 20 дней с момента избрания.

Ответы на популярные вопросы

Когда эти правила начнут действовать?

Новые нормы вступят в силу после губернаторских выборов в сентябре 2026 года.

Обязан ли губернатор назначать председателя правительства?

Нет, это право, а не обязанность. Глава региона может оставить руководство правительством за собой.

Зачем губернатору право менять акты министерств?

Для оперативного контроля и устранения несоответствий в управленческих решениях без затяжных согласований.

Есть ли теперь фиксированный срок для присяги?

Да, губернатор обязан принести присягу не позднее 20-го дня после дня официального объявления результатов выборов.

Внесенные поправки также унифицировали сроки принятия присяги главой региона. Теперь губернатор должен сделать это не позднее чем через 20 суток после избрания. Это ставит главу субъекта в единый правовой регламент с депутатами областной Думы, для которых аналогичные сроки уже были установлены ранее.

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