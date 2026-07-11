Бесплатная доставка холодильника или ТВ: как теперь жители Сургутского района экономят тысячи рублей

Бытовая техника имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Ситуация Александра Манакова из Нижнесортымского типична для многих жителей удаленных районов: купленная в Сургуте посудомойка перестала работать в период гарантии. Продавец признал случай гарантийным, но оперативно забрать технику в ремонт не смог.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Рабочие перевозят стиральные машины в грузовом лифте

Расстояние в 200 километров превращает обычный возврат товара в сложный логистический квест. Наем грузовой машины стоит денег, и покупатель задается логичным вопросом: можно ли переложить эти расходы на плечи продавца?

Закон на стороне покупателя

В российском законодательстве прописаны четкие правила, защищающие потребителя от подобных "транспортных ловушек". Если товар весит больше пяти килограммов или относится к категории крупногабаритных, все хлопоты по его доставке в мастерскую ложатся на магазин.

"Согласно пункту 7 статьи 18 закона "О защите прав потребителей", доставка крупногабаритной техники для проведения ремонта осуществляется силами и за счет продавца", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Такой подход исключает ситуацию, когда потребитель становится заложником логистической нерасторопности торговой сети. По аналогии с проблемами с качеством коммунальных ресурсов, где жильцы имеют право на перерасчет, в случае с техникой закон требует от продавца полноценного исполнения гарантийных обязательств.

Инструкция по возврату средств

Если продавец ссылается на отсутствие транспорта или пытается переложить обязанность по перевозке на самого покупателя, важно действовать строго по протоколу. Самостоятельная организация доставки — это не благотворительность, а вынужденная мера, расходы на которую подлежат компенсации.

"Если магазин уклоняется от законных обязанностей, покупатель вправе организовать перевозку своими силами. Главное — иметь на руках все документы, подтверждающие фактические затраты на логистику. Эти расходы продавец обязан возместить в полном объеме", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Тип затрат Принцип компенсации Услуги транспортной компании Полное возмещение по чекам или договору Погрузочно-разгрузочные работы Возмещаются при наличии фискальных документов

При отказе магазина компенсировать затраты следует обращаться за поддержкой в административные органы. Специалисты готовы оказать содействие в подготовке искового заявления. Получить консультацию можно в Сургуте на улице Бажова, 16 (кабинет 312) или по телефону 529-051.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли доказывать, что продавец отказался забирать машину?

Желательно иметь письменный отказ или зафиксировать факт обращения в претензионном порядке, чтобы у магазина не было аргументов для защиты в суде.

Какие документы нужны для взыскания денег?

Необходимы договор оказания транспортных услуг, кассовый чек или квитанция об оплате, а также акт выполненных работ.

Распространяется ли правило на мелкую бытовую технику?

Нет, закон прямо указывает на товары весом более 5 кг или крупногабаритные изделия.

Что делать, если магазин утверждает, что брак возник по вине покупателя?

В этом случае проводится независимая экспертиза, которая устанавливает истинную причину поломки товара.

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