Масштабный блэкаут в Крыму: список обесточенных районов растет на глазах

В субботу, 11 июля, из-за аварии на энергосетях остались без электричества жители Евпатории, поселка Сак и Сакского района. Информацию подтвердили в пресс-службе "Крымэнерго".

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Линии электропередач на фоне электростанции на закате

Аварийные бригады уже выехали на место повреждения линий электропередач. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома как можно быстрее.

Масштаб проблем с электроснабжением в регионе затронул и другие территории. Ранее перебои с током зафиксировали в следующих пунктах:

Джанкой и Джанкойский район;

Красноперекопск и Красноперекопский район;

Армянск и Нижнегорский район;

Черноморский район.

Для жителей прибрежных городов и поселков, таких как Евпатория и Сак, отключение света в разгар июля создает дополнительные сложности: перестают работать системы кондиционирования в гостиницах и частном секторе, а также возникают проблемы с водоснабжением, которое часто зависит от электронасосов.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех