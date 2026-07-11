Масштабный блэкаут в Крыму: список обесточенных районов растет на глазах

В субботу, 11 июля, из-за аварии на энергосетях остались без электричества жители Евпатории, поселка Сак и Сакского района. Информацию подтвердили в пресс-службе "Крымэнерго".
Аварийные бригады уже выехали на место повреждения линий электропередач. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома как можно быстрее.
Масштаб проблем с электроснабжением в регионе затронул и другие территории. Ранее перебои с током зафиксировали в следующих пунктах:
Для жителей прибрежных городов и поселков, таких как Евпатория и Сак, отключение света в разгар июля создает дополнительные сложности: перестают работать системы кондиционирования в гостиницах и частном секторе, а также возникают проблемы с водоснабжением, которое часто зависит от электронасосов.
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