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Месяц "в объезд": Литейный мост меняет схему движения с 14 июля

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Литейном мосту начинают масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы затронут ключевую транспортную артерию, соединяющую Центральный, Калининский и Выборгский районы города. Дорожники обновят более 11,5 тысяч квадратных метров асфальта.

Литейный мост 13 марта 2023 со стороны набережной Кутузова
Фото: commons.wikimedia.org by TAPBE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Литейный мост 13 марта 2023 со стороны набережной Кутузова

Ремонт продлится один месяц — с 14 июля по 13 августа. Чтобы минимизировать транспортный коллапс, работы разделят на этапы. Полностью мост перекрывать не будут, но схема движения будет меняться несколько раз.

Период Участок работ и ограничения
14-24 июля Ремонт в районе трамвайных путей. Ограничат проезд по соседним полосам, но оставят по две полосы в каждом направлении.
25 июля — 1 августа Работы переместятся на средние полосы. Машины пустят по уже обновленным участкам и крайним полосам.
со 2 августа Ремонт крайних полос. Движение перенаправят на готовые центральные части моста.

Финал и перекрытия съездов

Завершающий этап затронет въезды и выезды с моста. В эти дни водителям придется искать альтернативные маршруты:

  • 12 августа закроют въезд с Пироговской набережной и съезд на набережную Кутузова;
  • 13 августа перекроют съезд на Арсенальную набережную и въезд с Воскресенской набережной.

Параллельно изменится логистика на площади Ленина. На время ремонта движение там станет односторонним: от улицы Комсомола в сторону Арсенальной набережной.

Литейный мост является одной из самых нагруженных точек города. Любое сужение полос здесь неизбежно приводит к заторам, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать маршрут через соседние переправы.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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