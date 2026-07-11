Месяц "в объезд": Литейный мост меняет схему движения с 14 июля

На Литейном мосту начинают масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы затронут ключевую транспортную артерию, соединяющую Центральный, Калининский и Выборгский районы города. Дорожники обновят более 11,5 тысяч квадратных метров асфальта.
Ремонт продлится один месяц — с 14 июля по 13 августа. Чтобы минимизировать транспортный коллапс, работы разделят на этапы. Полностью мост перекрывать не будут, но схема движения будет меняться несколько раз.
|Период
|Участок работ и ограничения
|14-24 июля
|Ремонт в районе трамвайных путей. Ограничат проезд по соседним полосам, но оставят по две полосы в каждом направлении.
|25 июля — 1 августа
|Работы переместятся на средние полосы. Машины пустят по уже обновленным участкам и крайним полосам.
|со 2 августа
|Ремонт крайних полос. Движение перенаправят на готовые центральные части моста.
Завершающий этап затронет въезды и выезды с моста. В эти дни водителям придется искать альтернативные маршруты:
Параллельно изменится логистика на площади Ленина. На время ремонта движение там станет односторонним: от улицы Комсомола в сторону Арсенальной набережной.
Литейный мост является одной из самых нагруженных точек города. Любое сужение полос здесь неизбежно приводит к заторам, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать маршрут через соседние переправы.
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