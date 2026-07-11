Забудьте про скучные прогулки по городу: в Благовещенске появилась зона с совершенно иным ритмом

В Благовещенске на набережной Амура заработала новая точка притяжения — территория активного отдыха "Речная". Площадку расположили на стыке улиц Театральной и Краснофлотской. Проект стал продолжением масштабных планов города по обновлению инфраструктуры для гостей и горожан.
С первых часов открытия "Речная" превратилась в большой тренировочный зал под открытым небом. Гостей встречали символикой триколора, а для любителей отдыха на воде провели безлимитные прогулки на теплоходах от "Амурассо".
Фокус программы сместили на динамику. На поле для стритбаскета прошли первые матчи, а рядом развернулись состязания по футволею — дисциплине, миксующей правила пляжного волейбола и футбола. Гандболисты из "Кометы" организовали турнир по пионерболу, напомнив, что простые игры остаются самыми азартными.
"Создание подобных зон — это не просто дань моде на ЗОЖ, а реальный инструмент снижения нагрузки на бюджет здравоохранения за счет превентивной заботы о населении. Когда инфраструктура находится в шаговой доступности, барьер для входа в любительский спорт практически исчезает", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.
Обучение навыкам стало отдельным вектором. Инструкторы "Роллерс Благ" провели мастер-класс по катанию, а на воркаут-зоне Екатерина Боссова показала, как грамотно работать с собственным весом. Секцию единоборств представили тренеры СПК "Семен" и областная Федерация бокса. Как и при ремонте транспортных магистралей, упор здесь сделан на долговечность и функциональность.
"Для развития прибрежных территорий важно внедрять комплексные решения, которые гармонично вписываются в архитектурный ландшафт. Успех таких пространств зависит от их многофункциональности: сегодня здесь тренируются боксеры, а завтра проходят семейные фестивали", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Направление
|Активность
|Спорт
|Стритбаскет, футволей, бокс, ролики
|Досуг
|Прогулки на теплоходе, аттракционы
Да, "Речная" — это общественное пространство, открытое для свободного посещения в любое время.
Площадка спроектирована как база для открытых занятий, график которых будут формировать городские спортивные федерации и клубы.
В администрации города подтвердили, что инфраструктура пространства включает точки питания и зоны для спокойного отдыха.
Объекты рассчитаны на разные уровни подготовки, однако рекомендуется соблюдать технику безопасности при работе с инвентарем и аттракционами.
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