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Забудьте про скучные прогулки по городу: в Благовещенске появилась зона с совершенно иным ритмом

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске на набережной Амура заработала новая точка притяжения — территория активного отдыха "Речная". Площадку расположили на стыке улиц Театральной и Краснофлотской. Проект стал продолжением масштабных планов города по обновлению инфраструктуры для гостей и горожан.

Жилые комплексы в Благовещенске
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Жилые комплексы в Благовещенске

Спортивный кластер у воды

С первых часов открытия "Речная" превратилась в большой тренировочный зал под открытым небом. Гостей встречали символикой триколора, а для любителей отдыха на воде провели безлимитные прогулки на теплоходах от "Амурассо".

Фокус программы сместили на динамику. На поле для стритбаскета прошли первые матчи, а рядом развернулись состязания по футволею — дисциплине, миксующей правила пляжного волейбола и футбола. Гандболисты из "Кометы" организовали турнир по пионерболу, напомнив, что простые игры остаются самыми азартными.

"Создание подобных зон — это не просто дань моде на ЗОЖ, а реальный инструмент снижения нагрузки на бюджет здравоохранения за счет превентивной заботы о населении. Когда инфраструктура находится в шаговой доступности, барьер для входа в любительский спорт практически исчезает", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Обучение навыкам стало отдельным вектором. Инструкторы "Роллерс Благ" провели мастер-класс по катанию, а на воркаут-зоне Екатерина Боссова показала, как грамотно работать с собственным весом. Секцию единоборств представили тренеры СПК "Семен" и областная Федерация бокса. Как и при ремонте транспортных магистралей, упор здесь сделан на долговечность и функциональность.

"Для развития прибрежных территорий важно внедрять комплексные решения, которые гармонично вписываются в архитектурный ландшафт. Успех таких пространств зависит от их многофункциональности: сегодня здесь тренируются боксеры, а завтра проходят семейные фестивали", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Направление Активность
Спорт Стритбаскет, футволей, бокс, ролики
Досуг Прогулки на теплоходе, аттракционы

Ответы на популярные вопросы

Доступен ли вход на территорию для всех желающих?

Да, "Речная" — это общественное пространство, открытое для свободного посещения в любое время.

Будут ли проводиться регулярные тренировки?

Площадка спроектирована как база для открытых занятий, график которых будут формировать городские спортивные федерации и клубы.

Можно ли на территории перекусить?

В администрации города подтвердили, что инфраструктура пространства включает точки питания и зоны для спокойного отдыха.

Есть ли ограничения для использования площадок?

Объекты рассчитаны на разные уровни подготовки, однако рекомендуется соблюдать технику безопасности при работе с инвентарем и аттракционами.

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Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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