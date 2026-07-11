Вопреки всему: аэропорт Новокузнецка поставил рекорд и получил "бонус" от пассажиров

Аэропорт Новокузнецка за первое полугодие 2026 года перевез 285,1 тысячи пассажиров. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года, когда через терминалы прошло 261,4 тысячи человек. Данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Вместе с пассажиропотоком выросло число рейсов: количество самолетовылетов составило 1,247 тысячи против 1,172 тысячи в январе-июне 2025 года. Прирост составил 6,4%.
|Показатель
|1 полугодие 2025
|1 полугодие 2026
|Динамика
|Пассажиры (тыс. чел.)
|261,4
|285,1
|+9%
|Рейсы (тыс. вылетов)
|1,172
|1,247
|+6,4%
Рост показателей обеспечили расширение летнего расписания и запуск новых направлений. Авиакомпания "Северный ветер" удвоила число рейсов из Сочи и Санкт-Петербурга. Также в Новокузнецк начали прилетать чартеры вьетнамской VietJet Air из Дананга. Этот маршрут дополнил программу полетов из Камрани, которые выполняются дважды в неделю.
Техническая база аэропорта обновилась в феврале 2025 года с открытием нового терминала. Это позволило увеличить пропускную способность с 270 до 650 пассажиров в час. По расчетам, новый аэровокзал способен принимать до 1 миллиона человек в год.
Если в 2025 году общий пассажиропоток составил 544 тысячи человек, то по плану в 2026 году эта цифра вырастет до 572 тысяч.
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