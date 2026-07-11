Вопреки всему: аэропорт Новокузнецка поставил рекорд и получил "бонус" от пассажиров

Аэропорт Новокузнецка за первое полугодие 2026 года перевез 285,1 тысячи пассажиров. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года, когда через терминалы прошло 261,4 тысячи человек. Данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе

Вместе с пассажиропотоком выросло число рейсов: количество самолетовылетов составило 1,247 тысячи против 1,172 тысячи в январе-июне 2025 года. Прирост составил 6,4%.

Показатель 1 полугодие 2025 1 полугодие 2026 Динамика Пассажиры (тыс. чел.) 261,4 285,1 +9% Рейсы (тыс. вылетов) 1,172 1,247 +6,4%

Новые маршруты и логистика

Рост показателей обеспечили расширение летнего расписания и запуск новых направлений. Авиакомпания "Северный ветер" удвоила число рейсов из Сочи и Санкт-Петербурга. Также в Новокузнецк начали прилетать чартеры вьетнамской VietJet Air из Дананга. Этот маршрут дополнил программу полетов из Камрани, которые выполняются дважды в неделю.

Инфраструктура и прогнозы

Техническая база аэропорта обновилась в феврале 2025 года с открытием нового терминала. Это позволило увеличить пропускную способность с 270 до 650 пассажиров в час. По расчетам, новый аэровокзал способен принимать до 1 миллиона человек в год.

Если в 2025 году общий пассажиропоток составил 544 тысячи человек, то по плану в 2026 году эта цифра вырастет до 572 тысяч.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова