Город замер в ожидании: масштабная дорожная перестройка в Петербурге парализует 12 районов

Санкт-Петербург готовится к масштабной дорожной перестройке. С 12 по 14 июля в 12 районах города стартуют ремонтные работы, которые существенно изменят привычную логистику. ГАТИ призывает водителей заранее прокладывать маршруты, чтобы не упереться в кирпич на ключевых магистралях. Основной удар примут на себя центральные и южные кварталы мегаполиса, где техника выйдет на проезжую часть в три смены.
Сердце города ждет серьезная хирургия дорожного полотна. В Адмиралтейском районе техника перекроет 12-ю Красноармейскую улицу у Измайловского проспекта. Этот участок выпадет из использования с 13 по 19 июля. Следом, до конца месяца, закроют сам Измайловский проспект до набережной Обводного канала. Для тех, кто привык к быстрой навигации, это станет настоящим испытанием на прочность.
"Перекрытия в историческом центре всегда ведут к эффекту домино. Когда закрывается одна артерия, нагрузка на соседние улицы возрастает в геометрической прогрессии. Это неминуемо сказывается на логистике и стоимости транспортных услуг, так как время в пути для коммерческого транспорта увеличивается вдвое", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На севере города, в Калининском районе, дорожники оккупируют улицу Жукова. 13 и 14 июля проезд здесь будет закрыт полностью. Особое внимание — Феодосийской улице, которую также исключат из движения в воскресенье. Горожанам рекомендуют ориентироваться на информационные щиты, чтобы не попасть в капкан из тупиков.
В Колпинском районе ограничительные меры растянутся более чем на две недели. С 13 по 28 июля улица Веры Слуцкой превратится в стройплощадку на отрезке от проспекта Ленина до Финляндской. Местным жителям придется мириться со спецтехникой под окнами и поиском новых парковочных мест.
|Локация
|Что меняется
|Петергофское шоссе
|Ночные перекрытия перекрестков 12 и 19 июля
|Улица Веры Слуцкой
|Ограничение движения до 28 июля
|Измайловский проспект
|Закрытие участка до 31 июля
Красное Село и Красносельский район столкнутся с ночными блокировками. В ночи на 12 и 19 июля замрут перекрестки Петергофского шоссе с улицами Адмирала Трибуца и Пограничника Гарькавого. Весь июль шоссе будет работать в усеченном режиме. Учитывая рост цен на недвижимость, транспортная доступность новых кварталов становится критическим фактором для покупателей жилья.
"Любые работы на ключевых трассах — это в первую очередь вопрос безопасности. Износ асфальта в условиях петербургского климата требует ежегодного вмешательства, иначе к зиме мы получим аварийную ситуацию на дорогах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
ГАТИ напоминает: в приоритете — безопасность пешеходов. Ведомство просит внимательно следить за временными знаками. Для тех, кто планирует визит в культурные центры, стоит помнить, что музейные потоки уже регулируются по времени, а дорожные заторы могут задержать вас в пути.
Все оперативные данные, включая графики работ и схемы объезда, публикуются на официальном сайте ГАТИ Санкт-Петербурга.
Да, в зонах проведения дорожных работ стоянка транспорта категорически запрещена, эвакуация будет проводиться в усиленном режиме.
В большинстве случаев маршруты автобусов и троллейбусов будут скорректированы, о чем Горэлектротранс и Пассажиравтотранс сообщают на своих ресурсах.
Доступ к жилым массивам обычно сохраняется для спецслужб и местных жителей, однако сквозной проезд будет полностью закрыт.
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