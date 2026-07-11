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QR-код на топливо по-новому: как теперь заправиться в Севастополе без нервов

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе изменили правила получения QR-кодов на заправку автомобиля. Новая система заработала вечером 10 июля. Теперь водителям не нужно устраивать "гонки" за заявками в определенные часы — подать запрос можно в любое время суток.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Главная цель обновления — убрать преимущество тех, кто использует быстрый интернет, несколько устройств или специальные программы для ускорения отправки заявок. Теперь отбор происходит автоматически, а распределение кодов станет более равным для всех жителей города.

"Мы переходим на новую систему, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех", — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Что изменилось в порядке получения кодов

Власти ввели жесткое ограничение: с одного номера телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак автомобиля. Это исключает возможность массового сбора кодов через один аккаунт.

Алгоритм выбора заявок теперь учитывает время ожидания. Чем дольше водитель ждет код в системе, тем выше шансы его получить. Те, кто подал заявку, но не получил код в текущем цикле, остаются в очереди — их данные сохраняются для следующих распределений.

Параметр Условие
Срок повторной подачи через 7 календарных дней после заправки
Время использования кода на следующий день с 08:00 до 20:00
Смена данных тип топлива — можно менять; госномер — только через отзыв заявки

Как работает подтверждение и заправка

Когда система выбирает заявку, у водителя есть пять минут, чтобы подтвердить готовность заправиться завтра. Если человек проигнорирует уведомление, система засчитает это как согласие по умолчанию, и код останется за ним. В случае осознанного отказа заявка вернется в общий список, а вероятность ее выбора в будущем вырастет.

Однако за неиспользованный код последуют ограничения: если водитель получил разрешение на заправку, но не доехал до АЗС, вероятность его выбора в следующих циклах снизится.

Чтобы не тратить время впустую, власти рекомендуют перед выездом проверять наличие топлива на заправках через специальную интерактивную карту.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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