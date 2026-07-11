"Цифровой налог" на бензин: в Якутии теперь выгоднее стоять в очереди, чем платить онлайн

Сеть АЗС "Сибойл" пересмотрела ценовую политику для пользователей цифровых сервисов. С 10 июля заправка через мобильное приложение обходится водителям на 10% дороже, чем при оплате наличными или картой на кассе. Компания объяснила резкий скачок цен необходимостью окупать затраты на техническую поддержку софта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очередь на АЗС

Цифровая наценка: сколько стоит литр

Клиенты получили прямое уведомление о смене правил игры. Представители "Сибойла" констатировали: "Уведомляем, в связи с существенным повышением расходов компании на поддержание функционирования мобильного приложения, отпускная стоимость ГСМ за 1 литр, при заправке посредством приложения будет отличаться на 10% (десять процентов)". Фактически удобство бесконтактной оплаты превратилось в отдельный платный сервис, который бьет по кошельку автовладельцев.

Марка топлива Цена через приложение (руб.) АИ-92-К5 89,10 АИ-92Э-К5 91,30 АИ-95-К5 91,85 АИ-98-К5 99,00 ДТ-Е-К5 113,30

"Такой маневр выглядит попыткой переложить операционные расходы на плечи наиболее лояльной аудитории. В условиях дефицита региональных бюджетов и контроля за инфляцией, подобные шаги частных сетей могут спровоцировать рост цен в смежных секторах доставки и логистики", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Лабиринты лояльности и лимиты

Помимо финансовых трат, "Сибойл" ввел жесткие барьеры для пользователей софта. Заправиться со смартфона теперь можно не чаще одного раза в сутки. Наличие карты лояльности стало обязательным условием для доступа к функционалу. При этом старые способы экономии уходят в прошлое: топливные карты, по которым тарифы были чуть ниже, больше не выпускаются, хотя старые пластики еще принимаются терминалами.

Для физических лиц такая политика выглядит как заградительная мера. Пока одни компании стимулируют цифровизацию скидками и бонусами, здесь внедряется обратный механизм. Вероятно, это связано с перегрузкой серверов или высокой комиссией платежных агрегаторов, которую ритейлер больше не готов поглощать самостоятельно.

"С точки зрения закона, установление разных цен на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты может стать поводом для разбирательств. Если условия использования приложения не были прозрачно прописаны в договоре оферты, потребители вправе направить массовые жалобы на необоснованную дискриминацию", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему цена в приложении выше?

Компания связывает это с резким ростом расходов на техническую поддержку и функционирование мобильного сервиса.

Можно ли продолжать пользоваться топливными картами?

Ранее выданные карты работают, но оформить новые уже невозможно — компания прекратила их выпуск.

Существуют ли количественные ограничения?

Да, заправиться через мобильное приложение можно строго не более одного раза в течение суток.

Будет ли топливо дешевле на кассе?

При оплате наличными или банковской картой на АЗС стоимость литра остается базовой, без 10-процентной наценки приложения.

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