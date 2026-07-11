"Синдром гречки" в баке: почему губернатор Соколов запретил заправляться как раньше

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Россия » Поволжье » Киров

Общественная палата Кировской области выступила с экстренным обращением к автомобилистам из-за напряженной ситуации на заправочных станциях. Общественники подтвердили: топливо в регионе есть, а логистические цепочки работают без сбоев. Главным катализатором кризиса назвали "психологический фактор" — ажиотажный спрос, который вывел систему из равновесия.

Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке

Рекордное потребление и пустые баки

Статистика регионального правительства фиксирует аномальный скачок: суточный пролив горючего на АЗС вырос с привычных 380 до 500 тонн. Примечательно, что интенсивность движения транспорта на дорогах осталась прежней. Рост показателей обеспечили сами водители, начавшие массово заправлять полные баки и дополнительные канистры "про запас".

"Мы наблюдаем классический перегрев рынка, когда страх дефицита этот самый дефицит и создает. Вместо планового пополнения запасов раз в неделю, люди пытаются забить топливом все свободные емкости, что вымывает остатки с нефтебаз быстрее, чем их успевают пополнять", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Общественники призвали жителей региона вернуться к рациональному потреблению и не создавать искусственные заторы, если текущего запаса бензина хватает на ближайшие поездки. Параллельно с этим власти стараются стабилизировать ситуацию, привлекая дополнительные объемы горючего из соседних республик.

Меры контроля и "черный рынок" в очередях

На фоне топливного дефицита в регионе зафиксировали случаи спекуляции: предприимчивые граждане начали продавать места в очередях на АЗС. В Общественной палате такие действия назвали недопустимыми и призвали не поддаваться панике. Ситуация уже привела к введению в области режима повышенной готовности, который подразумевает жесткий контроль за распределением ресурсов.

Параметр Что меняется
Суточный спрос Вырос на 31% (с 380 до 500 тонн)
Порядок заправки Введен отпуск бензина по госномерам
Дисциплина Увольнение чиновников за попытки объезда очередей

Разбалансировка поставок затронула не только частный сектор, но и смежные отрасли. Хотя регион не является аграрным гигантом, любой сбой в логистике ГСМ ставит под удар обеспечение уборочных работ и доставку продовольствия.

Взгляд экспертов на дефицит

Вопрос обеспечения топливом сейчас находится на контроле специального регионального штаба. Специалисты уверены, что технической возможности для долгосрочного кризиса нет, а текущие сложности носят временный характер и связаны с перенастройкой логистических путей.

"Любые резкие колебания спроса в регионах требуют не только административных решений, но и прямой финансовой поддержки логистики в рамках социально-экономического развития территорий. Важно не допустить, чтобы временный дефицит перерос в неконтролируемый рост цен", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Власти региона напоминают: "Наша общая задача — помочь спокойной обстановкой на местах. Ситуация нормализуется. Берегите себя. Вместе мы справимся".

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что бензин в области заканчивается?

Нет, поставки идут в штатном режиме. Дефицит на конкретных АЗС вызван тем, что бензовозы не успевают подвозить горючее из-за аномально высокого спроса.

Зачем ввели заправку по госномерам?

Это вынужденная мера для упорядочивания очередей и пресечения спекуляций, когда одни и те же машины заправляются по несколько раз в день.

Будут ли расти цены на топливо?

Ситуация находится на контроле антимонопольной службы. Власти принимают меры, чтобы пресечь попытки завышения стоимости на фоне ажиотажа.

Когда очереди на АЗС исчезнут?

Специалисты прогнозируют стабилизацию в течение ближайшей недели, как только спадет волна панических закупок впрок.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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