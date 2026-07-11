"Синдром гречки" в баке: почему губернатор Соколов запретил заправляться как раньше

Общественная палата Кировской области выступила с экстренным обращением к автомобилистам из-за напряженной ситуации на заправочных станциях. Общественники подтвердили: топливо в регионе есть, а логистические цепочки работают без сбоев. Главным катализатором кризиса назвали "психологический фактор" — ажиотажный спрос, который вывел систему из равновесия.
Статистика регионального правительства фиксирует аномальный скачок: суточный пролив горючего на АЗС вырос с привычных 380 до 500 тонн. Примечательно, что интенсивность движения транспорта на дорогах осталась прежней. Рост показателей обеспечили сами водители, начавшие массово заправлять полные баки и дополнительные канистры "про запас".
"Мы наблюдаем классический перегрев рынка, когда страх дефицита этот самый дефицит и создает. Вместо планового пополнения запасов раз в неделю, люди пытаются забить топливом все свободные емкости, что вымывает остатки с нефтебаз быстрее, чем их успевают пополнять", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Общественники призвали жителей региона вернуться к рациональному потреблению и не создавать искусственные заторы, если текущего запаса бензина хватает на ближайшие поездки. Параллельно с этим власти стараются стабилизировать ситуацию, привлекая дополнительные объемы горючего из соседних республик.
На фоне топливного дефицита в регионе зафиксировали случаи спекуляции: предприимчивые граждане начали продавать места в очередях на АЗС. В Общественной палате такие действия назвали недопустимыми и призвали не поддаваться панике. Ситуация уже привела к введению в области режима повышенной готовности, который подразумевает жесткий контроль за распределением ресурсов.
|Параметр
|Что меняется
|Суточный спрос
|Вырос на 31% (с 380 до 500 тонн)
|Порядок заправки
|Введен отпуск бензина по госномерам
|Дисциплина
|Увольнение чиновников за попытки объезда очередей
Разбалансировка поставок затронула не только частный сектор, но и смежные отрасли. Хотя регион не является аграрным гигантом, любой сбой в логистике ГСМ ставит под удар обеспечение уборочных работ и доставку продовольствия.
Вопрос обеспечения топливом сейчас находится на контроле специального регионального штаба. Специалисты уверены, что технической возможности для долгосрочного кризиса нет, а текущие сложности носят временный характер и связаны с перенастройкой логистических путей.
"Любые резкие колебания спроса в регионах требуют не только административных решений, но и прямой финансовой поддержки логистики в рамках социально-экономического развития территорий. Важно не допустить, чтобы временный дефицит перерос в неконтролируемый рост цен", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Власти региона напоминают: "Наша общая задача — помочь спокойной обстановкой на местах. Ситуация нормализуется. Берегите себя. Вместе мы справимся".
Нет, поставки идут в штатном режиме. Дефицит на конкретных АЗС вызван тем, что бензовозы не успевают подвозить горючее из-за аномально высокого спроса.
Это вынужденная мера для упорядочивания очередей и пресечения спекуляций, когда одни и те же машины заправляются по несколько раз в день.
Ситуация находится на контроле антимонопольной службы. Власти принимают меры, чтобы пресечь попытки завышения стоимости на фоне ажиотажа.
Специалисты прогнозируют стабилизацию в течение ближайшей недели, как только спадет волна панических закупок впрок.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.