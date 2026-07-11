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546 миллионов рублей на преображение: главную пешеходную улицу Екатеринбурга ждут большие перемены

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбург приступил к масштабному обновлению пешеходного сердца города — улицы Вайнера. Рабочие вскрывают грунт на участке до Малышева, чтобы привести в порядок изношенные сети и систему освещения. Реконструкция охватит не только прогулочную зону, но и прилегающие переулки, меняя облик центра к крупному международному событию. Власти обещают превратить главную артерию в технологичное пространство с арт-объектами и сценой, при этом сохранив исторический контекст. Мы изучили смету и графики, чтобы понять, как изменится навигация для горожан в ближайшие три года.

Екатеринбург
Фото: archive.org by Vadim Indeikin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Екатеринбург

Замена начинки и освещения

На отрезке от проспекта Ленина подрядчик уже демонтировал старое покрытие. Основные усилия сейчас направлены на невидимую, но критически важную часть: ремонт 50 фонарных комплексов и модернизацию систем стока. Старая ливневая канализация не справлялась с нагрузками, поэтому инженеры устанавливают новые водоотводные лотки. Учитывая, что последствия экстремальных осадков часто парализуют движение в регионе, обновление дренажа стало приоритетом.

"Работы на Вайнера — это сложная инженерная задача из-за плотности коммуникаций. Важно, что подрядчик не просто меняет плитку, а инвестирует почти половину сметы в подземную инфраструктуру, что предотвратит размывы в будущем", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Сады над инженерными сетями

Главным вызовом для проектировщиков стало отсутствие возможности высадить деревья напрямую в землю. Под пешеходной зоной проходит слишком много кабелей и труб, поэтому власти выбрали формат мобильного озеленения. На площади в 200 квадратных метров расставят вазоны с 15 видами растений. В перечень вошли сибирские яблони, метельчатые гортензии и сотни кустов котовника и спиреи. Это попытка смягчить урбанистический пейзаж без риска повредить городские сети.

Объект Тип работ
Улица Попова Замена асфальта на плитку, монтаж сцены
Улица Малышева Обновление гранита в подземном переходе
Театральный переулок Установка 40-метровых гирлянд

Бюджет и сроки реализации

Общая стоимость контракта составила 546 миллионов рублей. Самой дорогой статьей расходов стало плиточное покрытие — на него потратят более 240 миллионов. Победителем конкурса стала компания из Уфы, которая предложила небольшое снижение цены от стартовой. Первый этап строители должны сдать к сентябрю, чтобы улица встретила гостей молодежного фестиваля. Учитывая, как рост зарплат в регионе влияет на стоимость труда, фиксация сметы сейчас выгодна городу.

"Для регионального бюджета такие траты оправданы. Вайнера — это не просто тротуар, а витрина города. Качественное благоустройство напрямую влияет на туристический поток и капитализацию коммерческой недвижимости в центре", — отметил эксперт Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Финальная точка в реконструкции будет поставлена только в 2027 году. Помимо замены твердых покрытий, архитекторы планируют интегрировать современные арт-объекты. Вентиляционные шахты, которые раньше портили вид, задекорируют инсталляциями, а рядом с переходом через Малышева установят футуристичный "Куб". Пока город обновляет улицы, жителям стоит следить за новым транспортом, который скоро изменит логистику вокруг реконструируемых зон.

"Юридически важно, чтобы подрядчик соблюдал муниципальные нормативы по шуму и пыли в жилой зоне. В договоре прописаны жесткие санкции за срыв сроков, что критично для центральной части мегаполиса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли полностью перекрыта улица на время работ?

Транзитный проход для пешеходов сохраняется, работы ведутся поэтапно на отдельных участках, выгороженных заборами.

Когда демонтируют старые торговые киоски?

Очистка территории от незаконных или морально устаревших конструкций входит в план благоустройства на 2024-2025 годы.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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