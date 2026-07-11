Готовьте кошельки: с 1 октября газ в Ростовской области вырастет в цене на 9%

Жителей Ростовской области ждет пересмотр семейных бюджетов. С 1 октября 2026 года в регионе вступают в силу новые тарифы на газ. Согласно постановлению Региональной службы по тарифам, стоимость голубого топлива для населения вырастет в среднем на 9%. Это решение станет для граждан очередным испытанием на финансовую устойчивость, особенно на фоне общей корректировки стоимости коммунальных платежей в текущем году.

Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Новые цифры в платежках: сколько стоит кубометр

Механика начисления платежей зависит от целевого использования ресурса. Владельцам квартир с газовыми плитами и водонагревателями придется платить больше всего. Если раньше за один куб отдавали чуть более девяти рублей, то теперь цена перешагнет психологическую отметку в 10 рублей. Аналогичная ситуация ждет и тех, кто отапливает жилье через собственные котельные — здесь суммы вырастут сразу на несколько сотен рублей за тысячу кубометров.

Категория потребления Тариф с 1 октября 2026 (руб.) Только плита или колонка 10,22 за куб. м Плита + колонка одновременно 10,08 за куб. м Отопление (собственные котельные) 9903 за 1000 куб. м

Мнения экспертов: причины и последствия

Рост тарифов обусловлен необходимостью обслуживания изношенной инфраструктуры и выравнивания цен. Отрасль требует постоянных вложений в безопасность, особенно когда речь идет о поставках газа в старый жилой фонд.

"Индексация на 9% отражает рост себестоимости обслуживания газораспределительных сетей. Инфляция и необходимость модернизации оборудования не позволяют удерживать цены на прежнем уровне, однако для домохозяйств это станет ощутимой нагрузкой перед отопительным сезоном", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Важно учитывать, что коммунальные изменения происходят на фоне общей климатической и экономической повестки Юга. Помимо цен на газ, жителей беспокоят и другие факторы — от изменения экосистемы Азовского моря до безопасности судоходства в регионе.

"Для многих семей в Ростовской области этот рост станет триггером для обращения за субсидиями. Если расходы на услуги ЖКХ превышают 22% от общего дохода, граждане имеют право на государственную поддержку, что частично нивелирует эффект от индексации", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Стоит добавить, что тарифная политика всегда идет в связке с региональным бюджетом. Пока одни районы адаптируются к новым ценам, другие сталкиваются с природными вызовами, такими как масштабные подтопления, требующие экстренного перераспределения ресурсов.

Ответы на популярные вопросы

Изменятся ли тарифы для тех, у кого стоят счетчики?

Да, новые расценки применяются ко всему объему потребленного газа, независимо от наличия или отсутствия прибора учета.

Почему индексация назначена именно на 1 октября?

Дата утверждена правительством региона в соответствии с федеральным графиком пересмотра цен на энергоносители.

Коснутся ли изменения льготных категорий граждан?

Льготы сохраняются в процентном соотношении, однако итоговая сумма к оплате вырастет пропорционально новому тарифу.

Будут ли тарифы расти повторно в ближайшее время?

Следующая плановая индексация обычно проводится раз в год, но возможны корректировки в зависимости от экономической ситуации.

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