Реальная зарплата или "средняя по больнице"? Верить ли данным о том, что оренбуржцы стали жить лучше

Оренбургская область за первые пять месяцев 2026 года продемонстрировала рост промышленного производства, розничного оборота и заработных плат. Однако на этом фоне зафиксировано резкое падение объемов ввода жилья и снижение пассажиропотока. Данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики.

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Промышленный сдвиг и сельское хозяйство

За январь–май 2026 года оренбургские предприятия произвели товаров и услуг на 652,9 млрд рублей. В структуре отрасли произошли заметные изменения: доля нефтепереработки и производства кокса снизилась до 22% (была 23,7%), а металлургия сократила свое присутствие в общем объеме до 20,4% против 25,6% годом ранее.

Активнее всего развивает позиции пищевая промышленность — ее доля выросла с 14,4% до 18,2%. Производство готовых металлических изделий осталось стабильным на уровне 18,9%.

В сельском хозяйстве зафиксировано ускорение темпов роста. Хозяйства области зафиксировали следующие результаты:

Показатель Объем (январь-май 2026) Индекс производства Скот и птица на убой 46,1 тыс. тонн 98,6% Молоко 234,4 тыс. тонн 101,5% Яйца 458,3 млн шт. 106%

Кризис жилого строительства

Строительный сектор региона показал противоречивые результаты. Хотя объем выполненных работ составил 62,9 млрд рублей, фактический ввод жилья рухнул. Застройщики и частные лица сдали 355 тысяч квадратных метров — это всего 68,9% от уровня прошлого года.

Рынок недвижимости продолжает демонстрировать высокую волатильность. Ранее в регионе наблюдались резкие скачки индекса строительства: от критических 41,8% до аномальных 165,4% в течение одного года.

Транспортный парадокс и торговля

В транспортном секторе сохраняется разнонаправленная динамика. Грузооборот автомобильного транспорта вырос на 12,5% и достиг 1074,3 млн тонно-километров. В то же время пассажирооборот снизился до 310,5 млн пассажиро-километров (95% от уровня 2025 года).

Розничная торговля показывает рост: оборот достиг 270,8 млрд рублей (индекс физического объема — 105,9%). Также вырос спрос на платные услуги — в мае объем составил 15,6 млрд рублей (+9,1%). Лидерами стали сфера образования (индекс 118,6%) и транспорт (114,1%). Спрос на юридические услуги и гостиничный сервис снизился.

Доходы населения и инфляция

Средняя номинальная зарплата в области за январь–апрель 2026 года составила 77,4 тысячи рублей. Это на 11,8% больше, чем год назад. С учетом инфляционных процессов реальный прирост доходов составил 5,1%.

По темпам роста цен Оренбургская область оказалась в нижней половине рейтинга Приволжского федерального округа. В мае индекс потребительских цен составил 100,05%, что ниже среднероссийского показателя (100,17%). Продовольственные товары подешевели (индекс 98,89%), в то время как услуги подорожали на 1,66%.

Финансовое состояние предприятий региона также улучшилось: прибыль организаций составила 62,5 млрд рублей (+4,8%). Доля прибыльных компаний выросла до 64,7%.

"Индекс потребительских цен в Оренбургской области в мае 2026 года составил 100,05% к предыдущему месяцу", — сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов