Конец бензинового пайка в Кирове: названа дата, когда топливо вернется на АЗС

В Кировскую область из Татарстана доставят 720 тонн бензина. Сроки поставки согласовали губернатор Александр Соколов и руководство соседнего региона. Топливо отгрузит компания "Татнефть".
Бензин марки Премиум-95 планируют отправить в ближайшие выходные, 11-12 июня. Эти объемы позволят увеличить запасы горючего в регионе на несколько дней и снизить дефицит на заправках.
"Отгрузить бензин планируется в ближайшие выходные с 11 по 12 июня. Благодаря дополнительному объему моторного топлива Премиум-95 запасы будут увеличены на несколько дней. Это позволит повысить обеспеченность жителей региона горючим", — пояснили в сети АЗС "Движение".
Топливный кризис вынудил власти Кировской области принять экстренные меры. В регионе ввели режим повышенной готовности. Чтобы избежать давки и обеспечить равный доступ к бензину, Александр Соколов ввел продажу топлива по номерам машин, а на АЗС организовали дежурства.
|Параметр
|Детали поставки
|Объем топлива
|720 тонн
|Марка бензина
|Премиум-95
|Поставщик
|"Татнефть" (Татарстан)
|Дата отгрузки
|11-12 июня
Привлечение ресурсов Татарстана стало ключевым инструментом для стабилизации ситуации. Для Кировской области, имеющей тесные экономические связи с соседней республикой, такие договоренности на уровне глав регионов позволяют оперативно купировать логистические сбои.
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