Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город замер в ожидании: масштабная дорожная перестройка в Петербурге парализует 12 районов
Эти деревья притягивают молнии: спасаясь от дождя, люди часто делают опасную ошибку
Секрет желтой тарелки: гениальная ловушка, от которой муравьи исчезают за пару дней
Следов удара нет, а жизнь исчезала: разгадка древних вымираний оказалась страшнее астероида
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
QR-код на топливо по-новому: как теперь заправиться в Севастополе без нервов
Байкал меняется: учёные обнаружили опасные процессы в глубинах легендарного озера
Ледяная купефль вместо пляжа: неожиданное явление в Крыму испортило планы тысячам туристов
Покупатели этого давно ждали: LADA Vesta и Aura получили новые опции без подорожания

Конец бензинового пайка в Кирове: названа дата, когда топливо вернется на АЗС

Россия » Поволжье » Киров

В Кировскую область из Татарстана доставят 720 тонн бензина. Сроки поставки согласовали губернатор Александр Соколов и руководство соседнего региона. Топливо отгрузит компания "Татнефть".

Бензовоз на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на АЗС

Бензин марки Премиум-95 планируют отправить в ближайшие выходные, 11-12 июня. Эти объемы позволят увеличить запасы горючего в регионе на несколько дней и снизить дефицит на заправках.

"Отгрузить бензин планируется в ближайшие выходные с 11 по 12 июня. Благодаря дополнительному объему моторного топлива Премиум-95 запасы будут увеличены на несколько дней. Это позволит повысить обеспеченность жителей региона горючим", — пояснили в сети АЗС "Движение".

Топливный кризис вынудил власти Кировской области принять экстренные меры. В регионе ввели режим повышенной готовности. Чтобы избежать давки и обеспечить равный доступ к бензину, Александр Соколов ввел продажу топлива по номерам машин, а на АЗС организовали дежурства.

Параметр Детали поставки
Объем топлива 720 тонн
Марка бензина Премиум-95
Поставщик "Татнефть" (Татарстан)
Дата отгрузки 11-12 июня

Привлечение ресурсов Татарстана стало ключевым инструментом для стабилизации ситуации. Для Кировской области, имеющей тесные экономические связи с соседней республикой, такие договоренности на уровне глав регионов позволяют оперативно купировать логистические сбои.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Пермский край
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Нижегородская область
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Город замер в ожидании: масштабная дорожная перестройка в Петербурге парализует 12 районов
Эти деревья притягивают молнии: спасаясь от дождя, люди часто делают опасную ошибку
Секрет желтой тарелки: гениальная ловушка, от которой муравьи исчезают за пару дней
Следов удара нет, а жизнь исчезала: разгадка древних вымираний оказалась страшнее астероида
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
QR-код на топливо по-новому: как теперь заправиться в Севастополе без нервов
Байкал меняется: учёные обнаружили опасные процессы в глубинах легендарного озера
Ледяная купефль вместо пляжа: неожиданное явление в Крыму испортило планы тысячам туристов
Покупатели этого давно ждали: LADA Vesta и Aura получили новые опции без подорожания
Платья, которые выглядят дороже, чем стоят: трендовые находки модниц на лето 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.