Конец бензинового пайка в Кирове: названа дата, когда топливо вернется на АЗС

В Кировскую область из Татарстана доставят 720 тонн бензина. Сроки поставки согласовали губернатор Александр Соколов и руководство соседнего региона. Топливо отгрузит компания "Татнефть".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на АЗС

Бензин марки Премиум-95 планируют отправить в ближайшие выходные, 11-12 июня. Эти объемы позволят увеличить запасы горючего в регионе на несколько дней и снизить дефицит на заправках.

"Отгрузить бензин планируется в ближайшие выходные с 11 по 12 июня. Благодаря дополнительному объему моторного топлива Премиум-95 запасы будут увеличены на несколько дней. Это позволит повысить обеспеченность жителей региона горючим", — пояснили в сети АЗС "Движение".

Топливный кризис вынудил власти Кировской области принять экстренные меры. В регионе ввели режим повышенной готовности. Чтобы избежать давки и обеспечить равный доступ к бензину, Александр Соколов ввел продажу топлива по номерам машин, а на АЗС организовали дежурства.

Параметр Детали поставки Объем топлива 720 тонн Марка бензина Премиум-95 Поставщик "Татнефть" (Татарстан) Дата отгрузки 11-12 июня

Привлечение ресурсов Татарстана стало ключевым инструментом для стабилизации ситуации. Для Кировской области, имеющей тесные экономические связи с соседней республикой, такие договоренности на уровне глав регионов позволяют оперативно купировать логистические сбои.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов