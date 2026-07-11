Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти деревья притягивают молнии: спасаясь от дождя, люди часто делают опасную ошибку
Секрет желтой тарелки: гениальная ловушка, от которой муравьи исчезают за пару дней
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Следов удара нет, а жизнь исчезала: разгадка древних вымираний оказалась страшнее астероида
QR-код на топливо по-новому: как теперь заправиться в Севастополе без нервов
Байкал меняется: учёные обнаружили опасные процессы в глубинах легендарного озера
Ледяная купефль вместо пляжа: неожиданное явление в Крыму испортило планы тысячам туристов
Покупатели этого давно ждали: LADA Vesta и Aura получили новые опции без подорожания
Не верится, что это так дешево: сочная мясная закуска, улетающая со стола мигом

Чита на сухом пайке: где сегодня реально заправиться, а куда лучше не ехать

Россия » Сибирь » Чита

В Чите часть автозаправочных станций сетей "Корс" и БРК приостановили продажу бензина днем 11 июля. Проблема затронула точки, которые только недавно перешли на круглосуточный режим работы для борьбы с дефицитом топлива.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

По данным очевидцев, бензин марок АИ-92, 95 и 100 перестал поступать на АЗС "Корс" на улице Магистральной и "БРК-Панама" на Каштакском кольце. Ситуация на заправках на Богомягкова и КСК остается неопределенной: часть водителей сообщает о наличии топлива, другие — об отсутствии. Представители "БРК-Панама" подтвердили остановку продаж, но не смогли уточнить, возобновится ли отпуск бензина в ночное время.

Круглосуточный график работы ввели 9 июля, чтобы разгрузить очереди. До этого режим 24/7 поддерживали только заправки "Роснефти". После расширения графика работы других сетей пробки из машин на заправках временно сократились, но текущая остановка продаж может вернуть ситуацию к прежнему состоянию.

Почему возникают очереди

Оперштаб по топливу выделяет две основные причины скопления машин на АЗС:

  • Процесс слива бензовоза. Каждая операция занимает около 1 часа 40 минут и повторяется 4-6 раз в сутки. В это время машины не могут заправиться, и очередь растет.
  • Исчерпание суточных лимитов на независимых АЗС, что заставляет водителей переезжать на станции "Роснефти".

Нагрузка на "Роснефть" существенно выросла: с начала июля количество транзакций на заправках региона увеличилось с 8 до 12,5 тысяч в сутки. Это объясняется более лояльными лимитами на отпуск топлива.

Сеть АЗС Суточный лимит на одного клиента
Роснефть 50 литров
БРК и Корс 15 литров
ОМНИ 10-15 литров (в зависимости от расположения)
Нефтемаркет 10 литров

Контекст ситуации

Топливный кризис в Забайкалье начался в середине июня. С 26 июня в регионе действует режим повышенной готовности. Согласно установленному порядку, приоритет в получении бензина имеют экстренные службы, затем — население и предприятия ЖКХ и продовольственного снабжения.

Ситуация с поставками топлива резко различается для разных игроков рынка. В крае работают 244 АЗС, из которых всего шесть принадлежат "Роснефти". Компания увеличила объем отпуска топлива вдвое. В то же время независимые заправки (238 объектов) оказались в критическом положении: объем отгрузок для них упал с обычных 60-80% до 5%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Общество
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Садоводство, цветоводство
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Кто греет руки на кризисе? Почему частники в Оренбурге дерут на 20% больше за литр бензина
Сибирь на пороховой бочке: почему в лесах Новосибирской области дежурят ветераны СВО
Бодрит лучше энергетика: этот зеленый напиток заменит кофе и даст силы до самого вечера
Осторожно, можно влюбиться: почему карандаш для губ — главный герой вашей косметички
Война, которая не закончилась со свистком: спустя десятилетия ФИФА пошла на беспрецедентный шаг
Автомобильное сердце Германии забилось с перебоями: Volkswagen уже не может скрывать масштаб проблем
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Это коснется каждого первокурсника страны: четыре дисциплины стали обязательными для всех кафедр
Плоский живот за 60 секунд: 3 способа сделать вакуум, который реально меняет форму
Не из-за нехватки топлива: зачем власти неожиданно остановили экспорт дизеля и чего хотят добиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.