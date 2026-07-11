Чита на сухом пайке: где сегодня реально заправиться, а куда лучше не ехать

В Чите часть автозаправочных станций сетей "Корс" и БРК приостановили продажу бензина днем 11 июля. Проблема затронула точки, которые только недавно перешли на круглосуточный режим работы для борьбы с дефицитом топлива.

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По данным очевидцев, бензин марок АИ-92, 95 и 100 перестал поступать на АЗС "Корс" на улице Магистральной и "БРК-Панама" на Каштакском кольце. Ситуация на заправках на Богомягкова и КСК остается неопределенной: часть водителей сообщает о наличии топлива, другие — об отсутствии. Представители "БРК-Панама" подтвердили остановку продаж, но не смогли уточнить, возобновится ли отпуск бензина в ночное время.

Круглосуточный график работы ввели 9 июля, чтобы разгрузить очереди. До этого режим 24/7 поддерживали только заправки "Роснефти". После расширения графика работы других сетей пробки из машин на заправках временно сократились, но текущая остановка продаж может вернуть ситуацию к прежнему состоянию.

Почему возникают очереди

Оперштаб по топливу выделяет две основные причины скопления машин на АЗС:

Процесс слива бензовоза. Каждая операция занимает около 1 часа 40 минут и повторяется 4-6 раз в сутки. В это время машины не могут заправиться, и очередь растет.

Исчерпание суточных лимитов на независимых АЗС, что заставляет водителей переезжать на станции "Роснефти".

Нагрузка на "Роснефть" существенно выросла: с начала июля количество транзакций на заправках региона увеличилось с 8 до 12,5 тысяч в сутки. Это объясняется более лояльными лимитами на отпуск топлива.

Сеть АЗС Суточный лимит на одного клиента Роснефть 50 литров БРК и Корс 15 литров ОМНИ 10-15 литров (в зависимости от расположения) Нефтемаркет 10 литров

Контекст ситуации

Топливный кризис в Забайкалье начался в середине июня. С 26 июня в регионе действует режим повышенной готовности. Согласно установленному порядку, приоритет в получении бензина имеют экстренные службы, затем — население и предприятия ЖКХ и продовольственного снабжения.

Ситуация с поставками топлива резко различается для разных игроков рынка. В крае работают 244 АЗС, из которых всего шесть принадлежат "Роснефти". Компания увеличила объем отпуска топлива вдвое. В то же время независимые заправки (238 объектов) оказались в критическом положении: объем отгрузок для них упал с обычных 60-80% до 5%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов