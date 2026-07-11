В Оренбурге третий месяц продолжается топливный кризис. К концу недели ситуация обострилась: очереди на автозаправочных станциях растянулись на 60 метров, а время ожидания заправки превысило час. На ряде АЗС, включая крупные федеральные сети, бензин полностью исчез — водителям предлагают только дизельное топливо.
Дефицит топлива спровоцировал цепную реакцию в экономике города. Частные заправки, где бензин в наличии, подняли стоимость продукции на 15-20%. Параллельно зафиксирован резкий рост цен на пропан, что привело к удорожанию услуг такси.
Водители отмечают хаос в организации очередей. На заправках не разделяют потоки машин с разным расположением лючка бензобака, а владельцы дизельных авто стоят в общей очереди, хотя для них зачастую предусмотрены отдельные колонки.
Положение дел на заправках существенно разнится в зависимости от оператора:
|Сеть АЗС
|Текущее состояние
|Башнефть
|Работают почти все станции. Возможен частичный дефицит АИ-92 или АИ-95.
|Лукойл, Татнефть
|В основном отпускают только дизель. В "Татнефти" бывают разовые поставки бензина.
|Газпром, Роснефть
|Ситуация зависит от локации: от полного ассортимента до одного дизеля.
|Частные АЗС
|Топливо есть, но цена выше федеральных сетей примерно на 20%.
Правительство Оренбургской области заявило о переходе к жесткому контролю цен на топливо. В Доме Советов сообщили, что поставили задачу перед оптовыми и розничными поставщиками полностью исключить сбои в поставках.
Одновременно с этим УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения. Ведомство проверяет обстоятельства, при которых несколько участников рынка одновременно подняли цены на дизельное топливо при мелкооптовой реализации.
"Топлива должно хватить всем", — подчеркнули в Доме Советов.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.