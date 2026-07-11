Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет желтой тарелки: гениальная ловушка, от которой муравьи исчезают за пару дней
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Следов удара нет, а жизнь исчезала: разгадка древних вымираний оказалась страшнее астероида
QR-код на топливо по-новому: как теперь заправиться в Севастополе без нервов
Байкал меняется: учёные обнаружили опасные процессы в глубинах легендарного озера
Ледяная купефль вместо пляжа: неожиданное явление в Крыму испортило планы тысячам туристов
Покупатели этого давно ждали: LADA Vesta и Aura получили новые опции без подорожания
Не верится, что это так дешево: сочная мясная закуска, улетающая со стола мигом
Платья, которые выглядят дороже, чем стоят: трендовые находки модниц на лето 2026

Кто греет руки на кризисе? Почему частники в Оренбурге дерут на 20% больше за литр бензина

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбурге третий месяц продолжается топливный кризис. К концу недели ситуация обострилась: очереди на автозаправочных станциях растянулись на 60 метров, а время ожидания заправки превысило час. На ряде АЗС, включая крупные федеральные сети, бензин полностью исчез — водителям предлагают только дизельное топливо.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Состояние рынка и цены

Дефицит топлива спровоцировал цепную реакцию в экономике города. Частные заправки, где бензин в наличии, подняли стоимость продукции на 15-20%. Параллельно зафиксирован резкий рост цен на пропан, что привело к удорожанию услуг такси.

Водители отмечают хаос в организации очередей. На заправках не разделяют потоки машин с разным расположением лючка бензобака, а владельцы дизельных авто стоят в общей очереди, хотя для них зачастую предусмотрены отдельные колонки.

Ситуация по сетям АЗС

Положение дел на заправках существенно разнится в зависимости от оператора:

Сеть АЗС Текущее состояние
Башнефть Работают почти все станции. Возможен частичный дефицит АИ-92 или АИ-95.
Лукойл, Татнефть В основном отпускают только дизель. В "Татнефти" бывают разовые поставки бензина.
Газпром, Роснефть Ситуация зависит от локации: от полного ассортимента до одного дизеля.
Частные АЗС Топливо есть, но цена выше федеральных сетей примерно на 20%.

Реакция властей и антимонопольной службы

Правительство Оренбургской области заявило о переходе к жесткому контролю цен на топливо. В Доме Советов сообщили, что поставили задачу перед оптовыми и розничными поставщиками полностью исключить сбои в поставках.

Одновременно с этим УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения. Ведомство проверяет обстоятельства, при которых несколько участников рынка одновременно подняли цены на дизельное топливо при мелкооптовой реализации.

"Топлива должно хватить всем", — подчеркнули в Доме Советов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Общество
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Садоводство, цветоводство
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Кто греет руки на кризисе? Почему частники в Оренбурге дерут на 20% больше за литр бензина
Сибирь на пороховой бочке: почему в лесах Новосибирской области дежурят ветераны СВО
Бодрит лучше энергетика: этот зеленый напиток заменит кофе и даст силы до самого вечера
Осторожно, можно влюбиться: почему карандаш для губ — главный герой вашей косметички
Война, которая не закончилась со свистком: спустя десятилетия ФИФА пошла на беспрецедентный шаг
Автомобильное сердце Германии забилось с перебоями: Volkswagen уже не может скрывать масштаб проблем
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Это коснется каждого первокурсника страны: четыре дисциплины стали обязательными для всех кафедр
Плоский живот за 60 секунд: 3 способа сделать вакуум, который реально меняет форму
Не из-за нехватки топлива: зачем власти неожиданно остановили экспорт дизеля и чего хотят добиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.