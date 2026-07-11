Кто греет руки на кризисе? Почему частники в Оренбурге дерут на 20% больше за литр бензина

В Оренбурге третий месяц продолжается топливный кризис. К концу недели ситуация обострилась: очереди на автозаправочных станциях растянулись на 60 метров, а время ожидания заправки превысило час. На ряде АЗС, включая крупные федеральные сети, бензин полностью исчез — водителям предлагают только дизельное топливо.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Состояние рынка и цены

Дефицит топлива спровоцировал цепную реакцию в экономике города. Частные заправки, где бензин в наличии, подняли стоимость продукции на 15-20%. Параллельно зафиксирован резкий рост цен на пропан, что привело к удорожанию услуг такси.

Водители отмечают хаос в организации очередей. На заправках не разделяют потоки машин с разным расположением лючка бензобака, а владельцы дизельных авто стоят в общей очереди, хотя для них зачастую предусмотрены отдельные колонки.

Ситуация по сетям АЗС

Положение дел на заправках существенно разнится в зависимости от оператора:

Сеть АЗС Текущее состояние Башнефть Работают почти все станции. Возможен частичный дефицит АИ-92 или АИ-95. Лукойл, Татнефть В основном отпускают только дизель. В "Татнефти" бывают разовые поставки бензина. Газпром, Роснефть Ситуация зависит от локации: от полного ассортимента до одного дизеля. Частные АЗС Топливо есть, но цена выше федеральных сетей примерно на 20%.

Реакция властей и антимонопольной службы

Правительство Оренбургской области заявило о переходе к жесткому контролю цен на топливо. В Доме Советов сообщили, что поставили задачу перед оптовыми и розничными поставщиками полностью исключить сбои в поставках.

Одновременно с этим УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения. Ведомство проверяет обстоятельства, при которых несколько участников рынка одновременно подняли цены на дизельное топливо при мелкооптовой реализации.

"Топлива должно хватить всем", — подчеркнули в Доме Советов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов