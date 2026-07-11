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Сибирь на пороховой бочке: почему в лесах Новосибирской области дежурят ветераны СВО

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Черепановском районе Новосибирской области усилили мониторинг лесных массивов и особо охраняемых территорий. На фоне засухи и жары под контролем лесников и операторов беспилотников находятся 66 тысяч гектаров.

Рука держит дрон
Фото: unsplash.com by Melisa Popanicic is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рука держит дрон

Основной упор в предотвращении пожаров сделали на раннее обнаружение. Беспилотники позволяют патрулировать территорию в радиусе 20 километров. Если дрон фиксирует дым, оператор передает точные координаты в лесопожарные службы, что сокращает время прибытия расчетов к очагу возгорания.

"Главная задача — обнаружить и локализовать пожар на самой ранней стадии", — пояснил сотрудник отдела охраны и лесовосстановления Евгений Сюзев.

По данным специалистов, большинство пожаров провоцируют люди, реже причиной становятся молнии. Система реагирования позволяет выезжать на вызов в течение часа. По статистике последних пяти лет, 83% возгораний в районе ликвидируют в первые сутки.

Профилактика и защита территорий

Помимо авиаразведки, лесники работают на земле. Они создают и поддерживают минерализованные полосы — участки почвы, очищенные от растительности, которые служат барьером для огня. Эти работы ведутся почти до осени, параллельно с уходом за новыми лесными посадками.

Сельхозпроизводители района также помогают снизить риски: после уборки урожая они культивируют землю по периметру полей, убирая сухую траву. Особое внимание уделяют заказнику «Инской», где сотрудники совместно с лесниками опахивают территорию и проверяют опасные участки.

Показатель Значение
Общая площадь лесничества ~66 тыс. га
Доля пожаров, ликвидированных за сутки 83%
Радиус контроля одного БПЛА ~20 км
Количество установленных аншлагов в заказнике 52 шт.

Риски для экосистемы

Для заказника «Инской», созданного в 1984 году, пожары представляют критическую угрозу из-за высокой плотности населения животных. Здесь обитают косули, лоси, кабаны и редкие виды птиц, такие как скопа и луни. Старший охотовед Денис Герасименко отметил, что любая ошибка при локализации огня может привести к гибели животных.

Сейчас главной проблемой территории стали не браконьеры, а водители, которые пытаются сократить путь через поля, игнорируя официальные дороги. На таких нарушителей составляют протоколы по статье 8.39 КоАП РФ. Проблемы с незаконной охотой минимизированы благодаря четкой маркировке границ: количество информационных щитов и аншлагов здесь почти вдвое превышает установленные нормативы.

"Самое важное — как можно быстрее обнаружить угрозу и устранить ее в самом начале, пока огонь не успел разгореться и ситуация не усложнилась из-за ветра", — считает Роман Першенко, ветеран СВО, который сейчас проходит практику в лесной отрасли.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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