Татарстан замер среди ночи: один рейс заставил срочно поднять в небо санитарную авиацию

Ночная авария на трассе в Черемшанском районе Татарстана превратила рейс из Самары в Набережные Челны в операцию по спасению десятков людей. У села Ибраево Каргали междугородний автобус, в котором находились 46 человек, потерял управление и вылетел с дорожного полотна в кювет. Масштаб происшествия потребовал мобилизации не только наземных экстренных служб, но и задействования авиации для экстренной эвакуации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожарная амуниция МЧС

Обстоятельства ночного ДТП

Сигнал о происшествии на автодороге Кузайкино — Нурлат поступил дежурным в 01:25. По предварительным данным, водитель не удержал многотонную машину на трассе. В салоне в момент удара находились двое детей и двое водителей. К счастью, дети не пострадали, однако для взрослых пассажиров последствия оказались серьезными.

"Пострадавшие направлены в Медсанчасть г. Альметьевска. По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и съехал в кювет", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Цифры и последствия

Медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое. Для ликвидации последствий привлекли группировку из 39 специалистов и 14 единиц техники. Учитывая удаленность района и тяжесть травм, на место вылетало воздушное судно для оперативной транспортировки раненых в специализированные центры.

Параметр происшествия Данные Всего человек в автобусе 46 (включая экипаж) Обратились за медпомощью 15 пассажиров Тяжелые травмы 3 человека Задействовано техники 14 единиц (включая вертолет)

Оценка рисков и инфраструктуры

Подобные аварии на региональных трассах часто связаны с состоянием дорожного полотна или человеческим фактором в ночное время. Пока в Альметьевске борются за жизнь пострадавших, эксперты указывают на важность технического контроля за межрегиональными перевозками.

"Ночные рейсы всегда сопряжены с риском снижения концентрации водителя. В таких ситуациях даже незначительная неровность или ошибка в маневрировании на загородной трассе приводит к опрокидыванию из-за высокого центра тяжести автобуса", — констатировала в беседe с Pravda Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Развитие дорожной сети требует не только укладки асфальта, но и качественного освещения опасных участков.

"Транспортная безопасность — это комплексный вопрос, где важна не только техническая исправность, но и наличие зон отдыха для водителей на протяженных маршрутах. Дефицит таких площадок заставляет экипажи работать на пределе возможностей", — подчеркнула в беседe с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Куда доставлены пострадавшие в ДТП?

Все нуждающиеся в лечении пассажиры распределены по медицинским учреждениям Альметьевска, включая местную медсанчасть.

Есть ли среди пострадавших дети?

В автобусе находились двое детей, по официальным данным МЧС, они не получили травм и в медицинской помощи не нуждаются.

Участвовал ли в аварии второй транспорт?

Нет, по предварительной версии, водитель самостоятельно не справился с управлением, столкновения с другими автомобилями не зафиксировано.

Какова основная версия причины съезда в кювет?

Следственные органы и ГИБДД рассматривают версию потери управления водителем, обстоятельства и факторы, приведшие к этому, уточняются.

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