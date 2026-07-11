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Тревожный сигнал из Севастополя: город подготавливают к жизни в условиях энергетической блокады

Россия » Юг

На фоне участившихся сбоев в энергосистеме полуострова Российский Красный Крест подготовил масштабные запасы гуманитарных наборов и средств жизнеобеспечения. В условиях регионального режима ЧС, введенного из-за атак со стороны ВСУ и дефицита генерации, организация сконцентрировала ресурсы для поддержки наиболее уязвимых групп населения в Крыму и Севастополе.

Коробка помощи
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коробка помощи

Провиант и вода: что в наборах

Для Республики Крым организация сформировала резерв из 800 наборов с продуктами и 700 гигиенических комплектов. Учитывая риски остановки насосных станций при отключении света и воды в Евпатории и других городах, на склады завезли 43 тонны бутилированной питьевой воды. Отдельное внимание уделили маломобильным гражданам: в перечень вошли инвалидные коляски, трости и костыли.

Сложная обстановка с электроснабжением вынудила власти пересмотреть графики подачи тока в Крыму, что напрямую влияет на хранение скоропортящихся продуктов в магазинах и квартирах. Гуманитарные наборы РКК призваны создать подушку безопасности для тех, кто не может самостоятельно обеспечить себя запасами.

"Ситуация с энергетикой на полуострове требует не только оперативных ремонтов, но и прямой социальной поддержки, так как перебои бьют по бюджету домохозяйств", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Центр содействия в Севастополе

15 июля в Севастополе начнет работу специализированный Центр содействия населению. Площадка станет своеобразным "островом стабильности" в условиях блэкаута. Объект оснастили системами глубокой очистки воды и мощными аккумуляторами. Горожане смогут здесь не только зарядить гаджеты, но и воспользоваться интернетом для связи с близкими или решения рабочих вопросов.

Ресурс помощи Объем / Возможности
Питьевая вода 43 тонны в резерве плюс очистные системы в Центре
Связь Точки Wi-Fi и компьютерные места в пунктах помощи
Энергия Зарядка телефонов от резервных мощностей

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предупреждал о точечных отключениях, которые необходимы для балансировки сети. 

"Природные риски и техногенные факторы сейчас совпали. Чрезвычайный режим позволяет быстрее распределять фонды помощи, минуя бюрократические барьеры", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Кто имеет право на поддержку

Красный Крест четко определил категории граждан, которые могут рассчитывать на получение наборов. В приоритете — инвалиды первой и второй групп, а также люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации из-за потери имущества или дохода. Также помощь полагается переселенцам, прибывшим в регион в 2025–2026 годах.

Ответы на популярные вопросы

Где именно в Севастополе можно зарядить телефон?

В специализированном Центре содействия населению, который открывается 15 июля и оснащен резервными аккумуляторами.

Нужно ли платить за гуманитарные наборы?

Нет, помощь от Российского Красного Креста предоставляется бесплатно для льготных категорий граждан.

Какие документы нужны для получения помощи?

Паспорт и справка, подтверждающая принадлежность к льготной категории (удостоверение инвалида или статус переселенца).

Будут ли выдавать воду в других городах Крыма?

Да, сформированный запас в 43 тонны предназначен для оперативной переброски в районы с наиболее острой нехваткой ресурса.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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