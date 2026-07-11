Тишину над заливом разорвал удар: Ростовская область пережила смертельную атаку с моря

Украинские формирования атаковали Таганрогский залив, используя беспилотные летательные аппараты. Под удар попали четыре гражданских судна различного назначения. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил гибель одного человека — матроса технического судна.

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Детали атаки в акватории

Налёт произошел в акватории Таганрогского залива. Среди пострадавших плавсредств оказался танкер, гружёный метанолом. Несмотря на прямое попадание, конструкция судна выдержала удар. Силы противовоздушной обороны в этот день работали также по целям в Азовском и Неклиновском районах, где удалось ликвидировать более пятнадцати дронов противника.

"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб человек, матрос технического судна", — констатировал в своем официальном канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Для ликвидации последствий в Таганрогском порту оперативно задействовали экстренные службы, включая пожарные поезда. В ответ на агрессию киевского режима российская армия нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие.

Безопасность грузов и экологические риски

Основным опасением после инцидента с танкером была возможная утечка химикатов. Метанол крайне токсичен и при попадании в воду способен вызвать локальную катастрофу. Однако специалисты МЧС и портовые службы подтвердили: герметичность отсеков не нарушена, угроза разлива отсутствует.

"В случаях атак на танкерный флот ключевым риском является не только прямой ущерб, но и вторичные последствия для рыбохозяйственного комплекса и портовой логистики. Для Таганрогского залива отсутствие разлива — это сохранение биологического баланса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Защита инфраструктуры юга

Ростовская область остается прифронтовым хабом. Атаки на гражданские суда связывают с попытками ВСУ дестабилизировать морскую логистику России.

Параметр происшествия Статус / Последствия Количество атакованных судов Четыре (включая танкер и техническое судно) Человеческие жертвы Один погибший (матрос) Экологическая обстановка Разлива метанола не зафиксировано Средства защиты Уничтожено более 15 дронов в трех районах

"Подобные инциденты вынуждают компании закладывать дополнительные расходы на страхование грузов и охрану объектов, что неизбежно отражается на региональных экономических показателях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли угроза для жителей Таганрога?

Угрозы жизни и здоровью населения города на данный момент нет. Все пожары локализованы, превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за атаки на танкер не выявлено.

Как работает порт после атаки?

Портовая инфраструктура продолжает функционировать, однако усилены меры безопасности и контроля за входящими и выходящими судами.

Будут ли выплаты семье погибшего матроса?

В соответствии с трудовым законодательством и региональными программами поддержки, семье погибшего полагаются страховые выплаты и компенсация от администрации области.

Пострадали ли другие грузы на судах?

По предварительным данным, основное оборудование и товарные партии на других трех судах серьезных повреждений не получили, суда остаются на плаву.

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