Украинские формирования атаковали Таганрогский залив, используя беспилотные летательные аппараты. Под удар попали четыре гражданских судна различного назначения. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил гибель одного человека — матроса технического судна.
Налёт произошел в акватории Таганрогского залива. Среди пострадавших плавсредств оказался танкер, гружёный метанолом. Несмотря на прямое попадание, конструкция судна выдержала удар. Силы противовоздушной обороны в этот день работали также по целям в Азовском и Неклиновском районах, где удалось ликвидировать более пятнадцати дронов противника.
"Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб человек, матрос технического судна", — констатировал в своем официальном канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Для ликвидации последствий в Таганрогском порту оперативно задействовали экстренные службы, включая пожарные поезда. В ответ на агрессию киевского режима российская армия нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие.
Основным опасением после инцидента с танкером была возможная утечка химикатов. Метанол крайне токсичен и при попадании в воду способен вызвать локальную катастрофу. Однако специалисты МЧС и портовые службы подтвердили: герметичность отсеков не нарушена, угроза разлива отсутствует.
"В случаях атак на танкерный флот ключевым риском является не только прямой ущерб, но и вторичные последствия для рыбохозяйственного комплекса и портовой логистики. Для Таганрогского залива отсутствие разлива — это сохранение биологического баланса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
Ростовская область остается прифронтовым хабом. Атаки на гражданские суда связывают с попытками ВСУ дестабилизировать морскую логистику России.
|Параметр происшествия
|Статус / Последствия
|Количество атакованных судов
|Четыре (включая танкер и техническое судно)
|Человеческие жертвы
|Один погибший (матрос)
|Экологическая обстановка
|Разлива метанола не зафиксировано
|Средства защиты
|Уничтожено более 15 дронов в трех районах
"Подобные инциденты вынуждают компании закладывать дополнительные расходы на страхование грузов и охрану объектов, что неизбежно отражается на региональных экономических показателях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Угрозы жизни и здоровью населения города на данный момент нет. Все пожары локализованы, превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за атаки на танкер не выявлено.
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