Азовское море изменилось: в одном из районов впервые за сезон не нашли ни одной медузы

Ученые Южного научного центра РАН обнаружили резкое сокращение численности желетелых организмов в Таганрогском заливе. Экспедиция на судне Денеб показала, что привычные для Азовского моря скопления медуз и гребневиков полностью исчезли из летних проб. Исследователи связывают этот феномен с температурными аномалиями и затяжной весной, изменившей привычные циклы развития морской фауны. В материале разберем, как отсутствие медуз повлияет на рыболовный промысел и стоит ли ждать их возвращения в разгар курортного сезона.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глубоководная медуза-призрак

Пустая вода в разгар сезона

Исследования в акватории залива проходили во второй половине июня. В прошлые годы этот период сопровождался массовым нашествием медуз, которые мешали работе рыболовецких судов и отпугивали туристов. В текущем сезоне ситуация изменилась: в контрольных отборах проб не зафиксировано ни одной особи. Специалисты связывают такую пустующую акваторию с затяжным прогревом воды.

"Температурный режим в начале года оказался ниже привычных значений. Холодная весна сдвинула график размножения морских организмов, что напрямую отразилось на прозрачности и составе воды в прибрежных зонах", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Экосистема в режиме ожидания

Медузы и гребневики считаются главными потребителями планктона и икры. Их отсутствие в начале лета дает временную передышку для промысловых видов рыб, таких как хамса и тюлька. Однако экологи предупреждают, что затишье может смениться резким всплеском численности уже в июле, когда вода достигнет пиковых температур. Потоки течений и изменение солености способны быстро вернуть желетелых мигрантов в залив.

"Изменение сроков появления медуз влияет на всю цепочку питания. Если их массовый выход совпадет с активным ростом молоди рыб, конкуренция за пищу резко обострится, что скажется на объемах осеннего улова", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Прогноз для прибрежной экономики

Зависимость туристического и рыбного секторов от состояния моря заставляет власти искать новые способы защиты побережья. Сетчатые заграждения и системы очистки пляжей остаются основными инструментами борьбы с последствиями нашествий. Текущая пауза позволяет регионам лучше подготовить инфраструктуру к вероятному появлению медуз во второй половине лета.

"Региональные бюджеты на благоустройство должны учитывать такие климатические сдвиги. Сейчас у муниципалитетов есть окно возможностей, чтобы наладить работу очистных систем до наступления пиковых нагрузок", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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Ответы на популярные вопросы

Почему медуз нет сейчас?

Основная причина — холодные водные массы, которые задержали процессы роста и миграции организмов из открытого моря в залив.

Опасно ли это для экологии?

Это временное колебание. Для природы опаснее избыток медуз, который приводит к истощению кормовой базы для ценных пород рыб.

Появятся ли они до конца лета?

Вероятность прихода медуз в июле крайне высока. Как только вода прогреется до стабильных 24-26 градусов, численность быстро восстановится.