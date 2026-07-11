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Второе повышение за год: ростовчан предупредили о росте коммунальных платежей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростовской области готовятся к очередному росту нагрузки на семейный бюджет. С 1 октября 2026 года в регионе изменится стоимость коммунальных услуг, включая природный газ. Это повышение станет вторым по счету за год и затронет большинство потребителей. В материале разберем детали новой тарифной сетки и влияние изменений на бытовые расходы.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Рост цен на газ

Региональная служба по тарифам утвердила новые расценки на голубое топливо. Индексация составит 9 процентов. Топливный поток для населения становится дороже, что напрямую отражается на квитанциях, особенно в зимний цикл, когда объемы потребления возрастают.

Для граждан, расходующих газ только на приготовление пищи или подогрев воды, тариф вырастет с 9,30 до 10,22 рубля за кубометр. Потребители, использующие ресурс для плиты и колонки одновременно, начнут платить 10,08 рубля вместо 9,17 рубля. Изменения коснутся и отопительных нужд: цена для жителей домов с автономными котельными поднимется с 9014 до 9903 рублей за тысячу кубометров.

"Подобные корректировки неизбежны для поддержания технического состояния инфраструктуры. Если не инвестировать в капитальный ремонт сетей, риск аварий в отопительный период превращается в реальную угрозу для всего жилого фонда", — отметил в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех.

Факторы ежемесячных затрат

Октябрьская индексация выглядит закономерным продолжением январской корректировки. Тогда службы пересмотрели платежи из-за изменения налоговых ставок. Власти рапортуют, что текущие цифры укладываются в установленные нормативы. Ситуация на региональном рынке топлива остается напряженной, что видно по проблемам, с которыми сталкиваются владельцы частных автозаправок в области.

"Сложности в энергетике и логистике накладываются друг на друга. Сейчас фермеры и малый бизнес ощущают дефицит, так как сельхозтехника простаивает из-за высоких оптовых цен. Газовый вопрос для населения — лишь малая часть более крупного инфраструктурного пазла", — пояснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Жителям рекомендуется заранее проверить состояние приборов учета. В условиях, когда цифровой контроль проникает в каждую сферу потребления, малейшая неточность в передаче показаний может привести к переплатам.

Последствия для инфраструктуры

Обслуживание труб, задвижек и регуляторов давления требует немалых вложений. Специалисты напоминают, что надежность поставок зависит от планового технического перевооружения. Подобный подход применим и в смежных отраслях, например, при восстановлении баланса в крупных водоемах региона, как это происходит в акватории водохранилищ.

"Критический износ сетей — главная боль юга России. Если мы хотим стабильного тепла в домах, тарифы должны покрывать хотя бы минимальный уровень регламентных работ на магистралях", — объяснила специалист Pravda.Ru Ольга Морозова.

Тип потребления Новый тариф (руб.)
Плита / нагрев воды 10,22 за куб. м
Комплексное использование 10,08 за куб. м

Вопросы по октябрьским квитанциям

Где найти изменения?

Полный текст постановления опубликован на портале Региональной службы по тарифам.

Будут ли льготы на газ?

Система субсидий для льготных категорий граждан продолжает работать в штатном режиме.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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