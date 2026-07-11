Лосось может потерять шанс на восстановление: Камчатка добивается новых правил

Государственная Дума пересматривает правила искусственного пополнения рыбных запасов Дальнего Востока. Поправки в закон об аквакультуре, одобренные в первом чтении, призваны избавить рыбоводные заводы от логистического тупика. Законодатели предлагают упростить путь мальков от инкубатора до вольной воды, исключив лишние этапы перевозки. Изменения напрямую затронут экономику прибрежных поселков, где благополучие жителей неразрывно связано с подходами красной рыбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лосось

Логистика против выживания молоди

Сейчас закон привязывает место выпуска рыбы к конкретному участку. На деле это оборачивается настоящим испытанием для молоди. Чтобы соблюсти формальность, предприятия вынуждены загружать мальков в специальные машины и везти их на десятки километров вниз по течению. Такая транспортировка обрывает естественный маршрут миграции, который критически важен для адаптации рыбы. Каждая погрузка и тряска в пути повышают риск гибели части выпускаемой популяции.

"Нынешняя схема фактически заставляет рыбоводов работать против природы, сокращая путь адаптации рыбы ради бумажных границ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Камчатские депутаты предложили разрешить выпуск рыбы в любой точке речного бассейна, где расположен завод. Это решение позволит малькам начинать свой путь в океан прямо от ворот предприятия. Инициатива уже получила зеленый свет от профильных ведомств и ученых. Специалисты уверены, что отказ от принудительных путешествий в цистернах поможет сохранить тысячи особей, которые позже вернутся в реки на нерест.

Масштабы воспроизводства лосося

Вопрос сохранения лососевых запасов стоит остро на фоне растущих экологических вызовов. Пока мониторинг тектонической активности фиксирует изменения в земной коре, а вулканы ограничивают движение в воздухе, рыбная отрасль остается фундаментом продовольственной безопасности. Только в текущем сезоне в водоемы Дальнего Востока отправили более 228 миллионов экземпляров молоди. Камчатка обеспечила пятую часть этого объема, выпустив около 45 миллионов мальков.

"Экологическая стабильность рек напрямую влияет на возврат рыбы, поэтому любые упрощения в технологии выпуска — это вклад в будущие уловы", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Помимо биологических сложностей, регион сталкивается с инфраструктурными барьерами. Пока высокая стоимость жилья и дорогие авиабилеты сдерживают приток людей, развитие рыбной промышленности остается главным стимулом для жизни в прибрежных районах. Прозрачные правила игры в аквакультуре должны защитить интересы местных предприятий в условиях жесткого госконтроля. Недавно прибывшее на полуостров руководство Росрыболовства уже подтвердило курс на глубокую настройку всех процессов промысла.

"Для местных бюджетов рыба — это ключевой актив, и любые риски для её популяции мгновенно отражаются на социальных программах", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Параметр Что меняется Место выпуска Любая точка речного бассейна вместо границ рыболовного участка Логистика Отказ от обязательной перевозки рыбы на 40—60 км вниз по течению Безопасность Снижение смертности молоди при транспортировке в спецмашинах

Ответы на популярные вопросы

Зачем везти рыбу на машинах, если есть река?

Действующий закон обязывает выпускать рыбу строго в границах участка, который может находиться далеко от завода. Это вынуждало рыбоводов использовать спецтехнику вместо естественного сплава.

Как новый закон поможет обычным жителям?

Стабильное воспроизводство гарантирует сохранение объемов промысла. Это рабочие места и наполнение регионального бюджета за счет налогов рыбопромышленных компаний.

Повлияет ли это на цены в магазинах?

Снижение издержек на логистику и повышение выживаемости мальков делают искусственное воспроизводство более рентабельным, что в долгосрочной перспективе стабилизирует предложение на рынке.

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