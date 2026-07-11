Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губы без эффекта грусти: простые приемы для молодого овала лица без уколов красоты
Таксисты раскрыли, за что ставят низкие оценки пассажирам: список главных раздражителей
ГАИ используют этот приём, чтобы водитель начал оправдываться: вы сами докажете свою вину
Ядерная батарейка покидает полигон: США начинают готовить её к массовому применению
Не дружба, а полный бак: Казахстан закрыл вывоз бензина даже для союзников по ЕАЭС
Не все сразу, а по очереди: Псковская область ввела особый порядок заправки автомобилей
Ответный удар по планам Запада: Иран тайно возрождает ядерную программу после атак США
Тело оказалось паролем: в НИУ ВШЭ научились распознавать человека по его электропроводимости
Перебои с топливом добрались до автосалонов: покупатели начали выбирать машины по-другому

РЖД подключили к масштабному проекту: во Владивостоке появится новый транспортный каркас

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток готовится к масштабной перестройке транспортного каркаса через запуск легкого метро. Проект должен решить проблему маятниковой миграции, когда тысячи людей каждое утро штурмуют город со стороны пригорода и соседних районов. Власти рассчитывают, что рельсовый транспорт заберет на себя основной поток пассажиров и разгрузит задыхающиеся от пробок автомагистрали. Мастер-план развития дальневосточной столицы уже включает в себя интеграцию железной дороги в городскую среду.

Секретный тоннель, призрачный поезд
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секретный тоннель, призрачный поезд

Железнодорожный обход пробок

Ежедневный транзит между краевым центром и соседними муниципалитетами создает колоссальную нагрузку на дорожную сеть. Глава Владивостока Константин Шестаков на форуме Урбан Восток подчеркнул, что создание легкого метро — это не просто имиджевый проект, а физическая необходимость. Сейчас РЖД ведет активную работу по адаптации путей под нужды городского сообщения. Это позволит сократить время в пути для жителей агломерации и предложить альтернативу личному авто.

"Для столицы региона запуск легкого метро станет мощным рычагом развития. Железнодорожная инфраструктура во многом уже готова, вопрос лишь в частоте движения поездов и удобных пересадочных узлах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Развитие транспорта идет параллельно с другими изменениями в городском хозяйстве. Пока РЖД проектирует новые маршруты, город уже обновляет парк техники. Недавно стало известно, почему власти выбрали автобусы из Минска вместо техники из КНР. Комплексный подход к закупкам должен связать будущие станции метро с отдаленными микрорайонами единой сетью.

Экономика движения и тарифы

Реализация такого проекта требует четкого финансового планирования, так как содержание рельсовых систем обходится бюджету дороже автобусных парков. Эксперты отмечают, что успех легкого метро напрямую зависит от тарифной политики и субсидий. Если поездка на электричке будет сопоставима по цене с билетом на автобус, горожане охотнее откажутся от руля в пользу комфортного вагона.

"Региональные бюджеты редко могут потянуть такие стройки в одиночку. Здесь важна синхронизация с национальными проектами и федеральная поддержка, чтобы нагрузка не легла на плечи пассажиров через резкий рост тарифов", — отметил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Снижение уровня автомобилизации — еще одна цель, которая косвенно повлияет на кошелек горожан. Меньше машин на дорогах — меньше трат на содержание асфальта и экологические риски. В условиях, когда в Приморье иногда фиксируется дефицит бензина на частных заправках, наличие стабильного электрического транспорта становится вопросом стратегической безопасности.

Комфорт за пределами перрона

Легкое метро не будет работать эффективно без благоустройства прилегающих территорий. Чтобы человек захотел пересесть из машины в поезд, путь до станции должен быть безопасным и освещенным. Мастер-план предусматривает создание перехватывающих парковок и зон отдыха возле ключевых остановок. Это создаст новые точки притяжения для бизнеса и сервисов.

"Любые транспортные узлы — это экологические вызовы. Важно следить, чтобы развитие сети не нарушало границы природных зон и не приводило к загрязнению акватории", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Пока городские службы работают над транспортной доступностью, жизнь в регионе подбрасывает другие задачи. Например, суды разбираются в делах о недвижимости крупных чиновников, а ветеринарные службы Приморья уничтожают тонны цветов, зараженных вредителями. На этом фоне системное развитие инфраструктуры выглядит самым надежным вложением в будущее территорий.

Параметр проекта Ожидаемый результат
Тип транспорта Городская электричка по принципу метро
Целевая аудитория Жители агломерации и пригорода
Основной партнер РЖД

Ответы на популярные вопросы

Заменит ли легкое метро автобусы?

Нет, рельсовый транспорт станет магистральным каркасом, а автобусы будут выполнять роль подвозящих маршрутов к станциям.

Когда начнется стройка?

Проект уже включен в мастер-план развития города, сейчас идет этап согласования технических заданий с РЖД.

Повлияет ли это на пробки в центре?

Ожидается снижение трафика за счет тех, кто раньше добирался на работу из пригорода на личном авто.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
Садоводство, цветоводство
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО
Силовые структуры
Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Мир. Новости мира
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Последние материалы
Ответный удар по планам Запада: Иран тайно возрождает ядерную программу после атак США
Тело оказалось паролем: в НИУ ВШЭ научились распознавать человека по его электропроводимости
Перебои с топливом добрались до автосалонов: покупатели начали выбирать машины по-другому
Убираем бока играючи: 4 упражнения стоя, которые преобразят вашу талию за неделю
Сияние без фильтров: 4 японских бьюти-ритуала для идеальной кожи без тонального крема
Учёные вышли на резиновый след: автопокрышки могут оказаться новым фактором риска для мозга
Новая угроза у границ России: Эстония строит крупный военный объект
Не варенье и не джем: этот способ превращает смородину в самое желанное лакомство зимы
Голубиную почту подвезли: почему люди рвутся в мессенджер Roost, где сообщения летят часами
Искать зелёных человечков бессмысленно: почему внеземной разум не обязан быть похожим на наш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.