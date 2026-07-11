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Не все сразу, а по очереди: Псковская область ввела особый порядок заправки автомобилей

Россия » Северо-Запад » Псков

Псковская область перешла на жесткий график работы заправочных станций для стабилизации ситуации на топливном рынке. С 10 июля в регионе действует система разделения автомобильных потоков по государственным номерам. Власти рассчитывают, что такие ограничения позволят сбить ажиотажный спрос и ликвидировать заторы у бензоколонок. Первый день работы по новым правилам показал готовность водителей соблюдать дисциплину, хотя до полного исчезновения очередей еще далеко.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Топливная логистика по графику

Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что запуск системы "четных и нечетных чисел" прошел без серьезных сбоев. Большинство автовладельцев приехали на АЗС именно в свои дни, что подтверждает понимание сложности ситуации со стороны жителей. Пока очереди на заправках Псковской области сохраняются, но их плотность начала снижаться. Основную проверку на прочность новая механика распределения ресурсов пройдет в ближайшие выходные, когда нагрузка на дорожную сеть традиционно возрастает.

"Система с номерами — это временный предохранитель, позволяющий избежать сухого бака в баках экстренных служб. Главное сейчас — обеспечить ритмичность поставок, чтобы региональные бюджеты не переплачивали за экстренную логистику", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Для информирования населения глава региона выпустил специальное видеообращение с разбором типичных проблемных ситуаций. Власти подчеркивают, что переход на дистанционный режим работы, который уже практикуют другие субъекты, в Пскове пока не планируется. Ситуация остается под контролем, а муниципальные нормативы позволяют гибко реагировать на изменения в цепочках поставок ГСМ.

Решение ресурсного дефицита

Ограничительные меры сопровождаются активной работой с федеральным центром и сетевыми компаниями. По итогам встреч в Москве достигнуты договоренности об увеличении квот на бензин для региона. Сегодня объемы топлива, поступающего на базы, уже превысили показатели начала недели. Это должно ускорить решение топливного вопроса и вернуть заправки к привычному режиму работы в кратчайшие сроки.

"Для аграриев перебои в пик сезона критичны, так как сорванный севооборот бьет по урожайности следующего года. Своевременный подвоз горючего на АЗС позволяет фермерам сохранять темпы работ", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов специально для Pravda.Ru.

Стоит отметить, что топливный кризис накладывается на активный период дорожных работ. Из-за этого ремонт дорог в Пскове иногда провоцирует дополнительные пробки, затрудняя подъезд бензовозов к пунктам назначения. Тем не менее, власти не намерены снижать темпы реализации инвестиционных проектов и инфраструктурного развития области.

"Любые административные споры из-за отказов в заправке должны решаться на месте через дежурные службы. Важно, чтобы муниципальные нормативы четко разделяли частный транспорт и технику жизнеобеспечения", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова в беседе с Pravda.Ru.

Параметр Что меняется
Понедельник, среда, пятница Обслуживание автомобилей с нечетными номерами
Вторник, четверг, суббота Обслуживание автомобилей с четными номерами
Объемы поставок ГСМ Увеличены по соглашению с сетевыми компаниями

Ответы на популярные вопросы

Как заправляться, если номер заканчивается на ноль?

Цифра 0 в государственном регистрационном номере приравнивается к четным значениям. Заправка разрешена по вторникам, четвергам и субботам.

Распространяются ли правила на спецтранспорт?

Машины скорой помощи, пожарной службы и полиции заправляются вне очереди и без привязки к номеру в любой день недели.

Что делать туристам, проезжающим регион транзитом?

Для транзитного транспорта действуют общие правила. Рекомендуется планировать маршрут с учетом остановок в малых городах, где нагрузка на АЗС может быть ниже.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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