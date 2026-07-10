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Глухая тишина в деревнях закончится: Курская область получит доступ к сети в самых малых селах

Россия » Центр » Курск

В 161 малых селе и деревне Курской области установят базовые станции сотовой связи. В обновленный перечень Правительства РФ включили населенные пункты, где живут менее 100 человек.

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Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Работы пройдут в течение этого и следующего года. Средства на установку оборудования выделит федеральный бюджет.

"Связь будет! По нашей просьбе в перечень дополнительно включены сёла и деревни Курской области, в которых проживают менее 100 человек", — сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Новое оборудование появится в 17 районах региона: Железногорском, Золотухинском, Конышевском, Касторенском, Курском, Льговском, Мантуровском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском, Пристенском, Советском, Солнцевском, Тимском, Фатежском, Черемисиновском и Щигровском.

Для жителей отдаленных деревень это означает доступ к интернету и стабильным звонкам, что особенно важно для работы экстренных служб, образования и связи с близкими. Глава региона отметил, что сейчас покрытие в ряде мест неустойчиво, но установка новых вышек позволит исправить ситуацию.

"Устранение цифрового неравенства — это не прихоть, а стандартная необходимость в XXI веке", — подчеркнул Александр Хинштейн.

Ранее вопрос расширения списка населенных пунктов обсуждался с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Григоренко и министром цифрового развития Максутом Шадаевым.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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