Традиции уступили технологиям: в Мирожском монастыре внедрили систему электронного звонаря

В колокольне Стефановской церкви Мирожского монастыря установили систему «электронный звонарь». Теперь воспроизводить традиционные и канонические звоны можно дистанционно из любой точки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Valday-Museum of Bells (7)

Автоматизация решает проблему нехватки людей, владеющих искусством звонаря. Система позволяет запустить выбранный вариант за пять секунд. При этом техническая установка не исключает ручного управления колоколами.

"78 разных видов звонов можно установить на наши колокола, в том числе и наши псковские, то есть Псково-Печерского монастыря. Для каждого из богослужений можно запустить разный звон", — отметил иеромонах Афанасий.

Библиотека системы включает образцы колокольного искусства из разных регионов России. Подобное оборудование уже работает в 12 храмах Пскова.

На колокольне установлено 11 именных колоколов. Их отлили в Ярославской области по дореволюционной технологии в память о людях, которые восстанавливали Стефановскую церковь.

Установка системы совпала с первой масштабной реставрацией церкви. Строители и реставраторы уже завершили самые сложные этапы работ. Полностью восстановить храм планируют к 2026 году.