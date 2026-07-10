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Тридцать лет ждали такого рывка: обсудили в Рязанской области меры по поддержке аграрных секторов

Россия » Центр » Рязань

Аграрии Рязанской области обсудили готовность к уборочной кампании 2026 года. Встреча прошла в рамках региональной выставки-форума «День поля».

Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

Губернатор Павел Малков вместе с зампредом правительства Александром Шаститко и министром сельского хозяйства и продовольствия Дмитрием Филипповым разобрали с фермерами и руководителями хозяйств прогнозы по урожайности и доступные меры поддержки на текущий сезон.

"В прошлом году индекс производства сельхозпродукции в регионе составил 110,8%. Это существенно лучше среднероссийских показателей. Серьезные успехи как в растениеводстве, так и в животноводстве. Рекордный урожай зерна и масличных культур. В производстве мяса и молока достигли тридцатилетних максимумов и продолжаем прибавлять. Сейчас всю эту динамику задача сохранить и продолжить развитие АПК как единой системы", — отметил Павел Малков.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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