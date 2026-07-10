Вятка в Кирове превратилась в ловушку: масштабный проект заставил дно реки сдвинуться с места

В Кирове восстанавливают судоходную навигацию на реке Вятка. На десятикилометровом участке от Старого моста до деревни Большая Гора формируют судовой фарватер. По данным правительства Кировской области, работы выполнены на 65%.
Дноуглубление ведет земснаряд «Волжский-306». Специалисты создают русло, которое обеспечит безопасный проход судов даже в период межени, когда уровень воды падает до минимума.
|Параметр фарватера
|Показатель
|Протяженность участка
|10 км
|Минимальная глубина
|1 метр
|Ширина
|40 метров
"Готовность объекта уже достигла 65% от запланированного объема", — рассказал исполняющий обязанности начальника Вятского района водных путей и судоходства администрации Волжского бассейна Андрей Бусоргин.
Проект реализуют по поручению губернатора Александра Соколова. Правительство региона заключило соответствующее соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. После завершения работ по участку запустят регулярные пассажирские и прогулочные рейсы, а также наладят грузоперевозки.
Текущее дноуглубление стало первым за три десятилетия: русло Вятки в черте Кирова последний раз очищали в 1993 году.
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