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Вятка в Кирове превратилась в ловушку: масштабный проект заставил дно реки сдвинуться с места

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове восстанавливают судоходную навигацию на реке Вятка. На десятикилометровом участке от Старого моста до деревни Большая Гора формируют судовой фарватер. По данным правительства Кировской области, работы выполнены на 65%.

Дноуглубление ведет земснаряд «Волжский-306». Специалисты создают русло, которое обеспечит безопасный проход судов даже в период межени, когда уровень воды падает до минимума.

Параметр фарватера Показатель
Протяженность участка 10 км
Минимальная глубина 1 метр
Ширина 40 метров

"Готовность объекта уже достигла 65% от запланированного объема", — рассказал исполняющий обязанности начальника Вятского района водных путей и судоходства администрации Волжского бассейна Андрей Бусоргин.

Проект реализуют по поручению губернатора Александра Соколова. Правительство региона заключило соответствующее соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. После завершения работ по участку запустят регулярные пассажирские и прогулочные рейсы, а также наладят грузоперевозки.

Текущее дноуглубление стало первым за три десятилетия: русло Вятки в черте Кирова последний раз очищали в 1993 году.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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