Заправка по номерам. Все в шоке: в Псковской области начали действовать жесткие ограничения

В Псковской области начали действовать правила заправки автомобилей по чётным и нечётным государственным номерам. Первый день ограничений прошёл без серьёзных сбоев: большинство водителей соблюдают график. Очереди на АЗС всё ещё есть, но их длина начала сокращаться.
Михаил Ведерников сообщил, что текущие результаты пока предварительные. Реальная нагрузка на инфраструктуру проявится в ближайшие выходные.
"Большинство водителей учли изменения и приехали в соответствии со своим госномером. Спасибо. О результатах говорить еще рано. Очереди пока сохраняются, но стали немного меньше. Показательными, как говорил, будут выходные", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Объёмы поставок топлива в регион начали расти. После переговоров в Москве сетевая компания увеличила отгрузки бензина. С сегодняшнего дня на заправки поступает больше горючего, чем в начале недели.
По словам главы региона, ситуация позволяет предприятиям работать в обычном режиме. Вводить удалённый график работы для жителей области сейчас нет необходимости. Дальнейший порядок жизни в регионе зависит от стабильности поставок топлива.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.