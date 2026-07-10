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Заправка по номерам. Все в шоке: в Псковской области начали действовать жесткие ограничения

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области начали действовать правила заправки автомобилей по чётным и нечётным государственным номерам. Первый день ограничений прошёл без серьёзных сбоев: большинство водителей соблюдают график. Очереди на АЗС всё ещё есть, но их длина начала сокращаться.

Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

Михаил Ведерников сообщил, что текущие результаты пока предварительные. Реальная нагрузка на инфраструктуру проявится в ближайшие выходные.

"Большинство водителей учли изменения и приехали в соответствии со своим госномером. Спасибо. О результатах говорить еще рано. Очереди пока сохраняются, но стали немного меньше. Показательными, как говорил, будут выходные", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Поставки бензина

Объёмы поставок топлива в регион начали расти. После переговоров в Москве сетевая компания увеличила отгрузки бензина. С сегодняшнего дня на заправки поступает больше горючего, чем в начале недели.

По словам главы региона, ситуация позволяет предприятиям работать в обычном режиме. Вводить удалённый график работы для жителей области сейчас нет необходимости. Дальнейший порядок жизни в регионе зависит от стабильности поставок топлива.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Заправка по номерам. Все в шоке: в Псковской области начали действовать жесткие ограничения
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