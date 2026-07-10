Цифровые гиганты Сбер и Яндекс выкатили тяжелую артиллерию для борьбы с топливной неопределенностью. Интерактивные карты мониторинга АЗС теперь обещают водителю всевидящее око: наличие бензина, очереди и свежесть данных. Но пока технологические радары сканируют страну, на горизонте новых регионов — глухая тишина. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина остались для столичных сервисов "серой зоной", где навигатор видит асфальт, но в упор не замечает заправочные пистолеты.
Сбербанк запустил систему, которая охватила 23 тысячи заправок. Это не просто список адресов, а живой организм, питающийся банковскими транзакциями. Алгоритм анализирует обезличенные покупки по картам: если кто-то только что оплатил полный бак, значит, топливо есть. Система превращает каждого покупателя в невольного информатора, создавая карту реальности в режиме онлайн. Пользователь видит время последней транзакции и понимает, стоит ли ехать на конкретную точку.
"Такой метод мониторинга через эквайринг — это палка о двух концах. С одной стороны, охват колоссальный. С другой — если на АЗС принимают только наличные или терминал завис, для системы станция 'мертва', хотя бензина там может быть завались", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.
Для водителя это выглядит как игра в "горячо-холодно". В веб-версии или приложении можно проложить маршрут к той колонке, которая подала признаки жизни буквально минуту назад. Это особенно актуально, если вы стремитесь к экономии бензина и не хотите жечь лишнее в поисках открытой станции.
Яндекс не отстает, интегрировав похожий функционал в свои "Заправки" и Go. Их карта — это коктейль из данных пользователей и партнерских сетей. Основной упор сделан на фильтрацию по типу топлива и информирование об очередях. Если перед вами стоит задача найти 95-й без потери часа жизни в хвосте из грузовиков, фильтры должны сработать как хирургический скальпель.
Однако даже самый умный сервис не спасет, если водитель игнорирует нормы провоза бензина в багажнике. Нервные попытки забить все свободное пространство канистрами часто заканчиваются не топливной независимостью, а визитом к инспектору. Даже с полными баками по всей стране риск остаться без прав из-за лишней бочки ГСМ в салоне никуда не исчезает.
"Системы Яндекса и Сбера ориентированы на массовый сегмент, но они бесполезны в условиях радиомолчания. Если регион отключен от общей цифровой среды мониторинга, водитель остается один на один с пустым баком, какими бы современными ни были его авторынок и выбор автомобиля в 2026 году", — констатировал инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Реальность 2026 года такова: Крым, Ростовская и Белгородская области сверкают на картах заправочными индикаторами, а Донецк и Луганск выглядят как выжженная цифровая пустыня. Pravda.Ru проверила: ни Сбер, ни Яндекс, ни даже народный "Гдебенз" не показывают ситуацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Сервис от Т-банка так же не "дошел" даже до Луганска. Маркетологи говорят о "всей стране", но фактически игнорируют огромный пласт регионов, где вопрос топлива стоит острее всего.
"Интеграция новых регионов требует синхронизации банковских систем. Пока эквайринг там работает в специфическом режиме, алгоритмы Сбера просто не видят 'топливных' чеков. Это техническая лакуна, которую нужно закрывать политической волей и обновлением софта", — объяснил специалист по транспортным маршрутам Денис Крылов.
Это связано с особенностями передачи данных о платежах и интеграции местных сетей АЗС в сервисы крупных ИТ-компаний. Пока системы не настроены на сбор информации в этих субъектах.
Сбер ориентируется на реальные транзакции, Яндекс — на отзывы и данные партнеров. Это точнее, чем просто звонок на заправку, но 100% гарантии отсутствия очереди нет.
Да, фильтры Яндекса позволяют искать конкретно дизельное топливо, что важно для владельцев тяжелой техники.
Сервисы используют обезличенную информацию. Они видят факт совершения покупки, но не привязывают его к личности владельца карты в публичном доступе.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.