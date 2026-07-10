Один на один с топливным кризисом: цифровые радары заправок забыли про Донбасс и Новороссию

Цифровые гиганты Сбер и Яндекс выкатили тяжелую артиллерию для борьбы с топливной неопределенностью. Интерактивные карты мониторинга АЗС теперь обещают водителю всевидящее око: наличие бензина, очереди и свежесть данных. Но пока технологические радары сканируют страну, на горизонте новых регионов — глухая тишина. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина остались для столичных сервисов "серой зоной", где навигатор видит асфальт, но в упор не замечает заправочные пистолеты.

Фото: Pravda.ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фотоколлаж сервисов по отслеживанию топлива на заправках

Цифровой детектив Сбера: как работают платежные данные

Сбербанк запустил систему, которая охватила 23 тысячи заправок. Это не просто список адресов, а живой организм, питающийся банковскими транзакциями. Алгоритм анализирует обезличенные покупки по картам: если кто-то только что оплатил полный бак, значит, топливо есть. Система превращает каждого покупателя в невольного информатора, создавая карту реальности в режиме онлайн. Пользователь видит время последней транзакции и понимает, стоит ли ехать на конкретную точку.

"Такой метод мониторинга через эквайринг — это палка о двух концах. С одной стороны, охват колоссальный. С другой — если на АЗС принимают только наличные или терминал завис, для системы станция 'мертва', хотя бензина там может быть завались", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Для водителя это выглядит как игра в "горячо-холодно". В веб-версии или приложении можно проложить маршрут к той колонке, которая подала признаки жизни буквально минуту назад. Это особенно актуально, если вы стремитесь к экономии бензина и не хотите жечь лишнее в поисках открытой станции.

Логика Яндекса: фильтры против очередей

Яндекс не отстает, интегрировав похожий функционал в свои "Заправки" и Go. Их карта — это коктейль из данных пользователей и партнерских сетей. Основной упор сделан на фильтрацию по типу топлива и информирование об очередях. Если перед вами стоит задача найти 95-й без потери часа жизни в хвосте из грузовиков, фильтры должны сработать как хирургический скальпель.

Однако даже самый умный сервис не спасет, если водитель игнорирует нормы провоза бензина в багажнике. Нервные попытки забить все свободное пространство канистрами часто заканчиваются не топливной независимостью, а визитом к инспектору. Даже с полными баками по всей стране риск остаться без прав из-за лишней бочки ГСМ в салоне никуда не исчезает.

"Системы Яндекса и Сбера ориентированы на массовый сегмент, но они бесполезны в условиях радиомолчания. Если регион отключен от общей цифровой среды мониторинга, водитель остается один на один с пустым баком, какими бы современными ни были его авторынок и выбор автомобиля в 2026 году", — констатировал инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Слепое пятно: почему на картах нет новых территорий

Реальность 2026 года такова: Крым, Ростовская и Белгородская области сверкают на картах заправочными индикаторами, а Донецк и Луганск выглядят как выжженная цифровая пустыня. Pravda.Ru проверила: ни Сбер, ни Яндекс, ни даже народный "Гдебенз" не показывают ситуацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Сервис от Т-банка так же не "дошел" даже до Луганска. Маркетологи говорят о "всей стране", но фактически игнорируют огромный пласт регионов, где вопрос топлива стоит острее всего.

"Интеграция новых регионов требует синхронизации банковских систем. Пока эквайринг там работает в специфическом режиме, алгоритмы Сбера просто не видят 'топливных' чеков. Это техническая лакуна, которую нужно закрывать политической волей и обновлением софта", — объяснил специалист по транспортным маршрутам Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о мониторинге топлива

Почему в ДНР не работают карты заправок?

Это связано с особенностями передачи данных о платежах и интеграции местных сетей АЗС в сервисы крупных ИТ-компаний. Пока системы не настроены на сбор информации в этих субъектах.

Насколько точны данные о наличии бензина?

Сбер ориентируется на реальные транзакции, Яндекс — на отзывы и данные партнеров. Это точнее, чем просто звонок на заправку, но 100% гарантии отсутствия очереди нет.

Можно ли использовать эти сервисы для дизеля?

Да, фильтры Яндекса позволяют искать конкретно дизельное топливо, что важно для владельцев тяжелой техники.

Безопасно ли передавать данные о своих заправках?

Сервисы используют обезличенную информацию. Они видят факт совершения покупки, но не привязывают его к личности владельца карты в публичном доступе.

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